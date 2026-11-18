Un compteur Linky / Image : Bevolt.

Au 1ᵉʳ décembre, Enedis va changer les heures creuses de 9,3 millions de clients pour en placer une partie l’après-midi en été pendant la cloche solaire. Déjà un « succès », se félicite Enedis, vu comment un simple changement réglementaire peut déplacer à ce point une partie du pic de consommation.

Les heures creuses, durant lesquelles consommer de l’électricité coûte moins cher, n’ont quasiment pas changé depuis 1960, année de leur instauration, alors que la manière de consommer l’électricité a bien évolué. Et la produire, aussi. « En été, la production solaire est abondante l’après-midi », explique dans un point presse Timothée Furois, directeur du programme Flexibilités d’Enedis, cité par l’AFP. D’où une réforme promise par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour expérimenter une évolution du placement de ces heures.

Chaque client garde ses huit heures creuses par jour, dont au moins cinq d’affilée la nuit. C’est largement suffisant pour faire tourner une machine, mais un peu limité pour faire le plein d’une voiture électrique. Jusqu’à 3 heures peuvent être décalées en journée entre 11 h et 17 h. D’autres créneaux, dont on se demande pourquoi ils existent encore aujourd’hui, vont être supprimés : 7 h – 11 h et 17 h – 21 h en hiver (du 1ᵉʳ novembre au 31ᵉʳ mars), 7 h – 10 h et 18 h – 23 h en été. C’est Enedis qui fixe les horaires selon les contraintes locales du réseau : deux voisins peuvent donc avoir des créneaux différents.

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Jusquà 1 GW déplacé à 15 heures

Une première vague d’expérimentation sur 1,7 million de clients a eu lieu entre novembre 2025 et mai 2026. Enedis en a présenté le bilan ce 9 novembre : la consommation a augmenté « jusqu’à 1 gigawatt à 15 h », soit « l’équivalent de la consommation résidentielle de Paris », et elle a baissé de 700 MW sur les anciens créneaux. La consommation s’est adaptée « grâce notamment à l’asservissement des ballons d’eau chaude » (ils se déclenchent tout seuls aux heures creuses) et à quelques startups qui les pilotent.

Au 1ᵉʳ décembre, la vague touchera beaucoup plus de ménages. 9,3 millions de clients (les particuliers d’abord puis 700 000 professionnels) à raison d’environ un million de bascules par mois jusqu’à fin octobre 2027. C’est aussi la première fois que les heures creuses seront différentes selon la saison. « En hiver, la période de nuit va rester largement propice aux heures creuses », détaille M. Furois. Enedis espère ainsi déplacer 5 GW de consommation vers les après-midis ensoleillés. La duck curve (cette cloche solaire inverse sur les prix de marché) n’a qu’à bien se tenir.

Côté client, il n’y a rien à faire, sauf si les appareils concernés sont pilotés par programmation horaire. Le changement se fait à distance via le compteur Linky et c’est le fournisseur d’électricité qui doit prévenir au moins un mois avant. Désormais pas plus coûteux que l’option « base », l’option heures pleines heures creuses devient plutôt courante en France. Au total, 14,5 millions de clients ont souscrit à ce type de contrat.