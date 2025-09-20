Les énergies renouvelables feraient baisser le prix de l'électricité selon ce fournisseur

Illustration : Getty, modifiée par RE.

Loin d’alourdir la facture, l’éolien et le solaire permettent de réduire le prix de l’électricité. Ralentir leur déploiement serait une erreur stratégique, défend Vincent Maillard, président d’Octopus Energy France.

Dans une tribune publiée sur Connaissance des Énergies, Vincent Maillard, président du fournisseur alternatif Octopus, prend position sur un sujet sensible : l’impact des énergies renouvelables sur les prix de l’électricité. Selon lui, la politique énergétique doit se penser sur plusieurs décennies. Or, la demande en électricité augmentera fortement, comme l’anticipent les Futurs énergétiques 2050 de RTE, qui misent sur une électrification massive pour décarboner l’économie. Freiner les projets d’énergies renouvelables (ENR) risquerait donc de retarder la transition vers une électricité à la fois bas-carbone et abondante.

À lire aussi

« Vieux fournisseur » : EDF s’estime dénigré par la publicité d’un concurrent

Les renouvelables font baisser les prix de gros

Vincent Maillard souligne que la baisse récente de la consommation d’électricité n’est pas liée à une sobriété volontaire, mais bien aux prix records atteints sur le marché. Ces hausses trouvent leur origine dans une offre trop contrainte et volatile : l’arrêt partiel du nucléaire provoquerait des pénuries et le prix du gaz pourrait flamber. Limiter la production renouvelable reviendrait à nourrir ce cercle vicieux où rareté rime avec envolée des prix et sous-investissement dans les ENR.

Pour appuyer son argumentation, il cite une étude menée entre 2016 et 2020 pour la Cour des comptes par EPEX. Elle conclut que l’intégration des renouvelables a entraîné une baisse relative du prix de gros de 11 à 15 % selon les années, alors que leur part dans le mix français ne dépassait pas 11 %. Concrètement, chaque point de part renouvelable se traduirait par une réduction moyenne d’environ 1,6 % du prix de l’électricité.

À lire aussi

Gagner de l’argent en rechargeant sa voiture électrique ? Voilà comment c’est possible

Des bénéfices souvent oubliés

Ces gains pour les consommateurs sont rarement mis en avant dans le débat public, regrette le dirigeant. Les discussions portent souvent sur le coût des subventions ou des tarifs de rachat, mais on oublie que, depuis 2005, la baisse des prix de marché liée aux ENR a permis de compenser largement les dépenses publiques engagées. Avec la fin annoncée de l’ARENH en 2026, les clients seront encore plus exposés aux prix de marché, renforçant le rôle stabilisateur des renouvelables.

Avec la fin progressive de l’ARENH, Octopus Energy doit acheter une part croissante de son électricité au prix du marché. L’entreprise a donc intérêt à soutenir le développement des ENR, qui contribuent à faire baisser les prix. Pour encourager leur acceptabilité, elle a lancé l’offre Fan Club : les habitants proches d’une éolienne bénéficient d’une réduction sur leur facture lorsqu’ils consomment l’électricité produite localement. Une stratégie qui permet aussi d’aligner consommation et production : quand le solaire produit en journée, en période creuse, Octopus achète son électricité à très bas prix, au lieu de payer au tarif de pointe du soir.

Reste à organiser le réseau électrique pour accueillir davantage d’ENR. Cela suppose, conclut Vincent Maillard, de renforcer la flexibilité, aussi bien du côté de la consommation que de la production.