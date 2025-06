Voici le premier sauna à hydrogène du monde, lancé par Toyota

Le sauna à hydrogène / Image : Toyota.

Et si l’hydrogène trouvait sa place dans un sauna ? En partenariat avec une célèbre marque finlandaise, le géant japonais Toyota revendique avoir créé le premier sauna à hydrogène dans le monde.

Véritable solution verte ou coup de marketing proche du greenwashing ? Le constructeur automobile Toyota, connu pour son amour indéfectible pour l’hydrogène, s’est associé à la marque finlandaise Harvia pour concevoir un modèle conceptuel de sauna fonctionnant avec ce gaz. Ce prototype vise principalement à démontrer le potentiel de l’hydrogène dans la transition vers la neutralité carbone. Le produit a été récemment présenté à Jyväskylä, en Finlande, lors de l’événement World Sauna Forum, et sera également visible durant le Rally Finland en fin juillet, dans la même ville.

À lire aussi

Frénésie hydrogène : l’Allemagne reprend-elle conscience ?

Un sauna qui respecte la tradition

Il s’agit d’un sauna traditionnel, originaire de la Finlande, à une différence près : ici, le poêle ne fonctionne pas au bois, mais à l’hydrogène. En brûlant, ce dernier chauffe des pierres volcaniques sur lesquelles on verse de l’eau pour produire la vapeur chaude.

L’objectif, selon Harvia, était de concevoir un système traditionnel, dont l’empreinte carbone est réduite grâce à l’utilisation de l’hydrogène comme source d’énergie. « Nous explorons non seulement des moyens de minimiser notre impact environnemental, mais nous créons également une nouvelle expérience de sauna qui respecte la tradition tout en étant tournée vers l’avenir », a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Le poêle à hydrogène utilisé dans le sauna / Image : Toyota.

Aucune entrée sur le marché n’est pour l’instant prévue. Il est effectivement difficile d’imaginer que ce système puisse entrer en concurrence avec les saunas électriques déjà largement répandus. D’autant que l’intérêt environnemental de cette innovation dépend directement de la provenance du gaz utilisé, car seul l’hydrogène vert est réellement bas-carbone. Or, cette ressource reste précieuse et est principalement destinée à décarboner les secteurs les plus difficiles à électrifier, notamment l’industrie et le transport lourds. Par ailleurs, Toyota n’indique pas le rendement du système, qui doit nécessairement impliquer des pertes d’énergie importantes comparé un sauna électrique.

À lire aussi

Comment cet étrange lac va produire de l’hydrogène vert

Des équipements de cuisson à l’hydrogène par Toyota ?

Ce n’est pas la première fois que Toyota va au-delà de la mobilité en matière d’hydrogène. L’année dernière, à Dreux, dans l’Eure-et-Loir, l’entreprise a installé un four à pizza à hydrogène, conçu avec la collaboration de la société japonaise Rinnai. D’ailleurs, ce ne sera pas le seul projet de cuisson à l’hydrogène développé par le constructeur automobile. D’autres produits sont en cours dans le cadre du projet Woven City, la ville intelligente de Toyota, implantée au pied du mont Fuji au Japon.