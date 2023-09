Le système Bluetti EP760 / Image : Bluetti.

Bluetti vient de dévoiler son nouveau système de stockage d’électricité capable de réalimenter un logement entier en moins de 10 millisecondes. Nommée EP760, cette batterie compatible avec une installation photovoltaïque et parfaitement adaptée au marché européen pourrait vite devenir un élément incontournable de nos logements.

ⓘ Inclut une communication commerciale pour Bluetti

Hausse des tarifs d’électricité, coupures de courant, changement climatique, l’énergie n’a jamais soulevé autant d’interrogations pour les Français. Face à cette situation, l’idée de produire et stocker de l’électricité chez soi séduit de plus en plus, notamment grâce au développement des technologies de production et de stockage d’énergie.

La marque Bluetti est le parfait exemple de ce développement technologique. Le fabricant multiplie les solutions de stockage adaptées à différents types de besoins, et vient de dévoiler son nouveau système d’alimentation de secours domestique : l’EP760. Cette batterie, d’une capacité de stockage allant jusqu’à 19,8 kWh, peut délivrer jusqu’à 7 600 W, de quoi alimenter tout un logement sans difficulté. Modulable et facile à installer, cette batterie pourrait bien participer à la démocratisation des solutions de stockage en France.

Une puissance suffisante pour alimenter toute la maison

L’année dernière, Bluetti avait marqué les esprits avec la présentation de sa batterie EP600 et ses 9,9 kWh de capacité. Mais pour un fonctionnement optimal, elle nécessitait une alimentation en triphasé qui se fait de plus en plus rare en France.

Pour cette raison, la Bluetti EP760 devrait remporter les faveurs de tous ceux qui cherchent à sécuriser leur installation électrique. La petite nouvelle du fabricant propose, en effet, un stockage de 9,9 kWh extensible jusqu’à 19,8 kWh grâce à l’ajout d’une batterie d’extension de type B500. La nouvelle EP760 propose une sortie monophasée en 230 V capable de délivrer une puissance de 7 600 W ! Une puissance record qui permet d’alimenter sans compromis n’importe quel appareil électroménager. Idéale comme solution de secours, la batterie est capable de détecter une coupure de courant et de réalimenter automatiquement un logement en moins de 10 millisecondes !

Optimiser sa production solaire

Et ce n’est pas tout, l’EP760 peut accepter une charge solaire allant jusqu’à 9 000 W, permettant ainsi d’optimiser une production solaire plutôt que d’injecter gratuitement le surplus dans le réseau électrique. Il est ainsi possible de réellement gagner en autonomie grâce à une installation solaire bien dimensionnée. Avec l’application de contrôle disponible sur smartphone, vous pourrez également programmer une recharge pendant les heures creuses pour ensuite en bénéficier toute la journée, et ainsi faire baisser votre facture d’électricité.

Du côté de la batterie, Bluetti a misé, comme souvent, sur la fiabilité de la technologie LFP (LiFePO4) ce qui lui permet de garantir ses produits 10 ans. Si la densité énergétique de cette technologie est un peu moindre que, par exemple, les accumulateurs LCO, elle a l’avantage de ne pas contenir de cobalt, un métal rare dont l’extraction fait l’objet de tensions en termes de droits humains.

Une installation facile et rapide

Enfin, en termes d’installation, Bluetti mise sur la simplicité. Les différents modules du système de stockage présentent un encombrement similaire et peuvent ainsi être empilés. Ils peuvent également tenir debout sans être fixés au mur pour une adaptation plus aisée au logement. Son bruit de fonctionnement est inférieur à 50 dB, le rendant très discret peu importe la pièce dans laquelle la batterie sera installée.

Pour finir, pas besoin d’être électricien pour en profiter, l’entreprise dispose d’un réseau d’installateurs agréés qui viendront procéder à l’installation sur site. L’EP760 sera disponible à partir du 15 septembre au prix initial de 5 999 euros. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’avenir du stockage d’énergie domestique et de révolutionner votre consommation d’énergie cet hiver.