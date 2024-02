Installation d'un Tesla Powerpack à Hornsdale (Australie) / Image : Neoen.

En 2023, Tesla a installé une capacité record de stockage d’énergie par batteries stationnaires. Plus du double que ce que la société californienne avait réalisé en 2022 !

Tesla ne propose pas que des véhicules électriques. La société californienne développe aussi une offre de solutions de stockage stationnaire d’électricité. Et l’activité prend de l’ampleur au sein de l’entreprise. Les chiffres publiés récemment sont éloquents. En 2023, Tesla a déployé quelque 14 724 MWh de stockage par batterie. Un record pour la société d’Elon Musk.

Pour se faire une idée, disons que cela ne représente tout de même pas plus de l’équivalent de 150 000 voitures électriques équipées de batteries de 100 kWh. Mais il est intéressant de noter que les capacités totales de stockage d’électricité stationnaire installées en Allemagne ne dépassaient pas les 11 200 MWh — soit 11,2 GWh — en fin d’année dernière. Autre point de comparaison, en 2019, Tesla avait déployé dix fois moins de capacités. En 2022 encore, la société n’avait déployé pas fait mieux que 6,5 GWh.

À lire aussi

Les usines de batteries Tesla tournent à plein régime

Pour soutenir cette croissance à grande vitesse, l’entreprise d’Elon Musk a construit une usine dédiée à Lathrop (Californie). Sa capacité de production annuelle est de l’ordre de 20 GWh, mais les équipes annoncent une montée en puissance au cours de l’année. Fin 2024, l’usine pourra produire 40 GWh de solution Megapack — des batteries de 3 MWh qui complètent la gamme des Powerwall (13,5 kWh) domestiques et des Powerpack (jusqu’à 232 kWh) commerciaux — par an. Une usine du même niveau de capacité de production doit ouvrir ses portes à Shanghai dans les mois qui viennent. Et Tesla pourrait bien en installer une autre en Europe dans un futur proche.

À lire aussi

Une croissance prête à dépasser celle des voitures électriques

Le développement de l’activité de stockage d’électricité a été tel en 2023 que la prédiction d’Elon Musk de le voir devenir plus important que celui de l’activité voitures électriques de Tesla dès 2024 pourrait bien se réaliser. La branche énergie de la société a ainsi vu croître ses revenus de 10 % au cours de l’année écoulée. Alors même que la division production solaire est en perte de vitesse. En 2023, le chiffre d’affaires de Tesla Energy a atteint les 6 milliards de dollars. C’est quatre fois plus qu’en 2019. Mais celui de son activité automobile reste de plus de 80 milliards de dollars.