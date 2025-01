Illustration : RE.

Une révision de la norme NF C 15-100 pourrait freiner le déploiement des kits solaires plug-and-play, ces panneaux photovoltaïques prêt-à-brancher.

Depuis quelques années, les kits solaires plug and play séduisent de nombreux foyers français. Leur simplicité d’installation, leur coût accessible et leur contribution à la transition énergétique en ont fait une solution prisée, en particulier dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie. Pourtant, une récente révision de la norme NF C 15-100 pourrait bouleverser leur avenir.

La norme NF C 15-100, publiée par l’Afnor, fixe les règles de conformité pour les installations électriques basse tension en France. Elle a récemment été mise à jour pour s’adapter aux nouveaux usages, incluant la production d’électricité photovoltaïque à domicile. À partir de septembre 2025, une nouvelle exigence stipule qu’un « générateur d’énergie électrique ne doit pas être connecté à un circuit terminal par le moyen d’un socle de prise ou d’une fiche »​​. Ce changement semble cibler directement les kits solaires plug and play, qui se branchent sur une prise classique. Or, cette caractéristique simplifie leur installation et les rend accessibles sans intervention professionnelle ni travaux coûteux​.

Un enjeu pour la transition énergétique

Les kits solaires plug and play offrent une alternative simple et économique aux systèmes photovoltaïques classiques, souvent onéreux et complexes à installer. Avec une puissance faible à modérée, ils permettent aux ménages de réduire leur consommation énergétique et de participer à la transition écologique​.

Dans un communiqué de presse, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, souligne leur importance : « Ces dispositifs sont un premier pas vers l’autoconsommation solaire et rendent les énergies renouvelables accessibles à tous, y compris aux ménages en situation de précarité énergétique »​. Mais cette nouvelle réglementation pourrait freiner la dynamique. Enerplan et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) ont demandé des clarifications et un assouplissement des règles afin de préserver cette solution prometteuse​.

Des préoccupations de sécurité

La principale motivation derrière ce changement réglementaire semble être la sécurité. Une mauvaise utilisation des kits solaires, notamment en habitat collectif, peut entraîner des risques d’incendie. Les autorités souhaitent donc encadrer leur usage pour éviter des incidents graves​.

Une solution envisagée serait d’exiger une ligne électrique dédiée, équipée d’un disjoncteur différentiel, pour chaque kit. Bien que cette mesure garantirait la sécurité, elle augmenterait le coût et la complexité de l’installation, réduisant l’attrait de ces dispositifs​.

En Europe, la France adopte une position prudente, contrairement à des pays comme la Belgique ou l’Allemagne, qui simplifient leurs normes pour encourager l’adoption des kits solaires. La filière française espère un ajustement rapide de la réglementation pour éviter de freiner la démocratisation de l’énergie solaire​.

