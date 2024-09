Le kit solaire prêt à brancher Preasy / Image : DualSun.

Chez nos voisins belges, il sera enfin possible de brancher des panneaux solaires directement sur une prise secteur d’ici quelques mois. La fédération belge des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de l’électricité vient de valider une modification des normes en ce sens.

La Belgique va bientôt autoriser l’utilisation de kits solaires plug-and-play ! Synergrid, la fédération belge des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz, s’apprête à autoriser le déploiement de ce type d’équipements dans le pays. Pour cela, il aura fallu modifier la norme C10/11, qui définit les exigences techniques relatives aux installations de production d’électricité raccordées au réseau de distribution. Jusqu’à présent, cette norme interdisait les dispositifs enfichables.

La modification venant d’être approuvée, elle devrait être publiée en novembre pour une mise en application à partir de mai 2025. Désormais, les fabricants de panneaux solaires et de batteries de type plug-and-play vont devoir faire certifier leurs produits auprès de Synergrid afin d’être mis sur le marché. Selon la fédération belge, cette avancée permettra d’assurer un haut niveau de sécurité pour les utilisateurs, avec notamment des dispositifs de sécurité internes aux équipements, ainsi qu’un système de déconnexion automatique en cas de coupure de courant.

À lire aussi

La France autorise ce type de panneaux depuis 2017

En matière de kit solaires d’autoconsommation, la France a eu le nez creux en prenant de l’avance sur la Belgique. L’utilisation de ce type d’équipement a été rendue possible par Enedis dès 2017, contribuant à la démocratisation de l’autoconsommation en France. Malgré cela, la France reste en retard par rapport à d’autres pays européens, et en particulier l’Allemagne. Plus dépendante au gaz russe que la France, cette dernière a vu le nombre de kits solaires littéralement exploser pendant la crise énergétique, même pour les propriétaires d’appartements.

Si le recours aux kits à brancher sur secteur permet une installation beaucoup plus rapide et sans travaux, ce type d’équipement est soumis à quelques contraintes techniques pour garantir la sécurité, et maintenir l’équilibre du réseau en toutes circonstances. Ainsi, la puissance est limitée à 600W par installation, et le recours aux micro-onduleurs est obligatoire pour convertir le courant continu en courant alternatif. Enfin, ce type de kit solaire doit être branché sur une prise dédiée, et relié à un circuit électrique indépendant et protégé.