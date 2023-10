Illustration : Getty, montage : RE.

L’interconnexion est une alternative fiable au stockage d’énergie pour sécuriser l’approvisionnement énergétique des pays. Explorant cette solution, une entreprise britannique prévoit d’importer de l’électricité depuis le Maroc jusqu’au Royaume-Uni, via un câble sous-marin long de 3 800 km. Cette idée, qui semblait presque farfelue au départ, a aujourd’hui obtenu le soutien du gouvernement britannique.

Xlinks Maroc – Royaume-Uni Power est un grand projet électrique visant à relier électriquement le Maroc et le Royaume-Uni. Il est porté par une entreprise britannique d’énergies renouvelables appelée Xlinks, avec un budget prévisionnel dépassant les 23 milliards d’euros. La mise en service complète étant prévue pour 2030, le projet semble en bonne voie vers sa concrétisation.

En juillet, par exemple, l’enseigne a reçu le feu vert pour la construction d’une usine écossaise chargée de fabriquer les câbles nécessaires à l’interconnexion. Ensuite, le 28 septembre dernier, le projet se voit classé au rang des « projets d’infrastructure d’importance nationale » — ou NSIP pour « Nationally significant infrastructure project » — par la secrétaire d’État britannique chargé de la sécurité énergétique. Ce statut témoigne de l’importance stratégique du projet pour le pays, signifiant qu’il bénéficie du soutien du gouvernement. De plus, la reconnaissance renforce la confiance des parties prenantes dans l’évolution du projet. En effet, au Royaume-Uni, les NSIP contournent les divers processus d’approbation et les exigences qui seraient normalement imposées au niveau local ou régional.

Le futur plus long câble électrique du monde

Concrètement, le projet Xlinks Maroc – Royaume-Uni ambitionne de produire de l’énergie bas-carbone au Maroc pour ensuite la transporter au Royaume-Uni. Pour réaliser cela, Xlinks envisage une giga-installation dans la région marocaine de Guelmim Oued Noun. Cette infrastructure comprendra une centrale solaire de 7 GW, une centrale éolienne de 3,5 GW, ainsi qu’un système de stockage par batterie de 5 GW / 20 GWh de capacité. Le choix pour le Maroc est principalement motivé par l’exceptionnel ensoleillement dont jouit le pays, ainsi que par les vents forts (particulièrement en soirée) présents sur le site.

Une fois produite, l’électricité sera convertie en courant continu grâce à une station de conversion HVDC. Elle sera ensuite acheminée vers le Royaume-Uni via un système composé de quatre câbles haute tension de 3 800 km chacun, totalisant une puissance maximale de transport de 3,6 GW qui seront probablement les plus longs du monde. Ce système, posé en eaux peu profondes, traversera trois pays : l’Espagne, le Portugal et la France, pour finalement se connecter au réseau électrique britannique dans le Devon, au sud-ouest de l’Angleterre. À terme, le grand projet devrait alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques en électricité bas-carbone, couvrant ainsi 8 % des besoins énergétiques du pays.

