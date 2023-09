Vue d'artiste de la future barge nucléaire Seaborg / Image : Seaborg.

La société danoise Seaborg travaille à la mise au point d’une centrale nucléaire flottante, embarquée sur une barge. Et l’Indonésie, en quête de solution de production d’électricité bas-carbone, est intéressée.

Il y a environ trois ans, la société danoise Seaborg s’est lancée dans un drôle de projet. Celui de concevoir une barge équipée de petits réacteurs nucléaires. Non pas pour sa propulsion, mais pour l’alimentation en électricité d’un client ou d’un réseau. Comme une centrale nucléaire flottante, en somme. À bord et selon les besoins, deux à huit réacteurs d’une puissance de 250 MWth et 100 MWe chacun.

Le projet peut sembler un peu fou, mais il existe déjà une barge de ce genre. Elle est en service depuis mai 2020 et reliée au réseau électrique du côté de la Sibérie. Des projets semblables sont aussi menés en Chine.

Le projet de barge nucléaire de Seaborg avance

Le projet de centrale nucléaire flottante de Seaborg, baptisé Compact Molten Salt Reactor Power Barge (CMSR Power Barge), semble sur la bonne voie. En moins d’un an, un consortium associant la société danoise à un fabricant de réacteurs (KHNP) et à un constructeur naval (SHI), tous les deux Sud-Coréens, est venu à bout de la phase de conception. Les premières étapes de qualification ont également été franchies. La production d’un prototype commercial est prévue pour 2026. Sa mise en service pour 2028. Après deux ans seulement de construction, donc, et avant le lancement de la fabrication en série.

Le combustible qui est censé alimenter ce type de réacteur nucléaire à sels fondus, en revanche, n’est pas encore disponible sur le marché. Mais qu’à cela ne tienne, Seaborg assure que sa CMSR Power Barge pourra fonctionner avec de l’uranium faiblement enrichi en attendant. En parallèle, Seaborg étudie la possibilité pour sa centrale nucléaire flottante de remplacer des centrales à charbon pour la production d’électricité, d’œuvrer à la désalinisation de l’eau, d’approvisionner des régions en chaleur ou encore, de produire de l’hydrogène bas-carbone.

Décarboner la production électrique indonésienne



Plusieurs pays ont déjà manifesté leur intérêt pour la CMSR Power Barge. La Norvège, par le biais de Norsk Kjernekraft, par exemple. Et désormais aussi l’Indonésie. La compagnie d’électricité indonésienne Pertamina NRE a signé avec Seaborg, un protocole d’accord pour évaluer l’opportunité d’un déploiement commerciale de sa CMSR Power Barge. Avec pour atout le fait qu’une centrale nucléaire flottante serait soumise à moins de restrictions sur le choix du site d’implantation qu’une centrale classique à terre. L’investissement est, quant à lui, estimé entre 1 et 3 milliards de dollars. Et aussi bien Pertamina NRE que Seaborg pensent à des investisseurs étrangers pour réaliser le projet.