La revente du surplus d’électricité d’une centrale solaire est en principe réservée aux installations réalisées par un professionnel certifié RGE (Reconnu garant de l’environnement). Pour offrir à ses clients la possibilité de bénéficier de ce complément de rémunération, Oscaro Power, qui commercialise des kits solaires à poser soi-même, s’est allié au fournisseur d’électricité Ekwateur.

Lorsqu’on souhaite se lancer dans l’autoconsommation solaire, on peut faire appel à un professionnel qui installera les panneaux solaires, ou on peut économiser les frais de pose en installant soi-même son parc. Mais cette seconde option prive le consommateur de la prime à l’autoconsommation et de la revente du surplus de production au réseau électrique. En effet, pour prétendre à ces deux dispositifs, il faut montrer patte blanche, à savoir prouver que l’installation a été réalisée par un professionnel qualifié RGE.

Ekwateur rachète le surplus d’électricité des kits autoinstallés

Le spécialiste de la vente de kits en autoinstallation, Oscaro Power a trouvé la solution : il offre à ses clients la possibilité de revendre leur surplus de production au fournisseur alternatif d’électricité verte Ekwateur alors même que les kits sont posés par le client lui-même.

En pratique, pour revendre son surplus de production à Ekwateur, il n’est pas obligatoire de souscrire un contrat de fourniture avec cet opérateur. Mais le prix de rachat sera alors moins intéressant. En effet, en cas de souscription à un contrat de fourniture avec Ekwateur, le prix de rachat est indexé à 50 % de la part énergie du contrat de fourniture (0,084 €/kWh à ce jour) contre un prix 0,042 €/kWh sans souscription de contrat (avec un prix recalculé chaque année dans ce cas). Pour comparer, il faut noter qu’au premier trimestre 2024, le prix de rachat de revente du surplus avec EDF OA dans le cas d’une installation solaire classique d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc est de 0,1297 €/kWh. L’offre d’Ekwateur est donc nettement moins intéressante, mais elle a le mérite d’exister.

Une offre avec abonnement et la nécessité d’avoir un compteur Linky

Enfin, l’offre d’Ekwateur est ouverte aux parcs d’une puissance allant de 3 à 15 kilowatts-crête (kWc). Elle est sans engagement et ne nécessite pas d’achat de batterie virtuelle. Toutefois, un abonnement mensuel de 1 euro/kWc/mois sera facturé. Il est également indispensable de fournir une attestation consuel qui justifie de la conformité de l’installation solaire. Et l’offre ne fonctionne qu’avec le compteur communicant Linky.

Pour les consommateurs, c’est une possibilité de rentabiliser leur installation solaire plus rapidement. Et pour Ekwateur, c’est la perspective de gagner de nouveaux clients en autoconsommation qui seront incités à souscrire un contrat de fourniture pour bénéficier d’un tarif de rachat plus élevé.