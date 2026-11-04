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À quel point la tempête Austen a mis à mal le réseau électrique français

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Par Kevin CHAMPEAUPublié le 4 novembre 2026

Le récent passage de la tempête Austen, qui a engendré des coupures de courant pour près de 300 000 foyers, rappelle l’urgence de sécuriser le réseau de distribution d’électricité. Face à une ambition d’électrification nationale, les conséquences de tels événements pourraient être de plus en plus importantes. 

Dans la nuit du 22 au 23 octobre, le passage de la tempête Austen a, en quelque sorte, marqué le début réel de l’automne avec des rafales de vent atteignant 161 km/h à la pointe du Raz et des vents dépassant les 90 km/h à l’intérieur des terres. Au matin du 23 octobre, on comptait pas moins de 300 000 foyers privés d’électricité, principalement en Bretagne et en Normandie.

Pour résoudre la situation, Enedis a dû mobiliser 2000 salariés et faire appel à 600 salariés de prestataires extérieurs pour reconnecter ces foyers au réseau dans les plus brefs délais. Malgré cette mobilisation, il aura fallu attendre le 26 octobre midi pour qu’il ne reste que 19 000 foyers privés d’électricité. Au 30 octobre matin, il restait encore 500 clients sans électricité dans le Finistère.

À lire aussiComment j’ai survécu à 5 jours de coupure d’électricité après le passage de la tempête Ciaran

Un air de déjà-vu

Malgré des travaux d’ampleur initiés par Enedis pour enterrer les réseaux dans les zones les plus exposées, cette situation rappelle malheureusement le passage de la tempête Ciaran, il y a 3 ans. À l’époque, des rafales de vent dépassant les 200 km/h avaient provoqué des dégâts parfois supérieurs à ceux de la tempête de 1999. Au total, ce sont 1,2 million de foyers qui avaient été privés de courant.

La tempête Austen rappelle donc l’urgence de sécuriser le réseau face à des conditions climatiques qui pourraient continuer de s’aggraver dans les années à venir. C’est d’autant plus vrai avec l’ambition d’électrification massive du pays, qui vont rendre les coupures de courant encore plus graves qu’aujourd’hui.

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