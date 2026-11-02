Faire baisser le prix de l'électricité en plafonnant le prix du gaz : l'Italie va essayer

La centrale au gaz de Montalto di Castro en Italie / Image : Wikimedia - mac9.

L’Italie plafonnera dès 2027 le prix du gaz consommé par ses centrales électriques, sur le modèle de l’exception ibérique de 2022 que la justice européenne vient de valider.

Mi-octobre, en marge du Conseil européen, Giorgia Meloni a obtenu un accord de principe de la Commission sur une opération déjà vue pendant la covid et la crise des prix de l’électricité de 2022. Et aujourd’hui se trame une autre crise des prix, hauts pour la période, et un hiver qui, s’il est froid, pourrait aggraver la situation à cause de réserves de gaz faibles.

Le gaz destiné à la production d’électricité en Italie serait plafonné autour de 59 €/MWh (à la fois un plafond et prix de déclenchement du plafond), explique le Palazzo Chigi, le Matignon italien, et ce pendant au moins un an. Rome doit encore notifier l’aide d’État et espère l’appliquer en janvier 2027, peut-être au plus fort de la crise des prix. Le gaz fixe le prix de l’électricité plus de 70 % du temps en Italie contre 20 % du temps en France, en ce moment. Rome veut tirer 10 % de baisse sur les factures des ménages dont le contrat suit les prix de gros (ce qui est rare en France).

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Un plafond moins agressif qu’en 2022 en Espagne et au Portugal

L’Espagne et le Portugal avaient pris des mesures encore plus fortes. À partir de juin 2022, le gaz de leurs centrales était plafonné à 40 €/MWh (où l’Italie prévoit 60 €/MWh) quand il dépassait 120 €/MWh sur le marché ibérique en juillet puis autour de 60 €/MWh au printemps 2023. Le gaz se vend aujourd’hui à 90 €/MWh et à 70 €/MWh pour 2027. Il y a donc une trentaine d’euros d’écart entre le plafond et le marché alors que c’était plus de 80 € en 2022.

Le 22 octobre, la Cour de justice de l’UE a rejeté le pourvoi de cinq fabricants d’emballages contre l’autorisation ibérique. Elle rappelle que la mesure visait le prix de gros : la baisse au détail n’en était qu’une conséquence possible mais non garantie. Rome assure de son côté que tout le gain ira aux consommateurs.

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Madrid, qui a débloqué 5 milliards d’euros d’aides en mars, plafonne cette fois la facture de gaz. Le 29 septembre, Sara Aagesen a annoncé la limitation à 15 % la hausse du tarif réglementé cet automne-hiver au lieu de 45 % et à 19,55 € la bouteille de butane. C’est, comme en France, une action sur le prix vu par les ménages et pas une opération sur le marché.

Le 27 octobre, avant le Conseil Énergie de Luxembourg, Eurelectric a appelé les ministres à ne pas suivre ce que fait l’Italie, considérant que ces plafonds sont « de facto des subventions aux centrales à gaz ». L’exception ibérique se justifiait, selon le lobby de l’électricité, par la faible interconnexion de la péninsule. L’Italie, bien mieux interconnectée, verrait une partie du gain sur les prix de marché filer à l’export. Alors que Montel justifie, lui, que le dispositif italien devrait justement exclure les exportations. Tout est encore en cours de cadrage.