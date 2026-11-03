Voiture électrique : pourquoi deux conducteurs sur trois ne programment toujours pas leur recharge

Photomontage Bevolt.

La part des conducteurs de voitures électriques qui programment leur recharge à domicile ne décolle pas, selon une enquête d’Enedis. Un curieux comportement, alors que la planification durant les heures creuses permet pourtant de réduire significativement le coût des pleins d’électricité.

Enedis a interrogé en juillet un millier de propriétaires de véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables sur les 2,8 millions de véhicules du parc français. Parmi ceux qui rechargent à la maison, 32 % seulement disent piloter leur recharge « systématiquement ou presque » et 12 % de temps en temps. C’est surprenant, d’autant que le coût d’une recharge flexible, en heures creuses par exemple, peut diminuer et que les offres de fourniture spécifiques sont généralement vendues simultanément au véhicule. Les autres 61 % lancent la charge dès leur retour à la maison, par habitude n’y trouvant pas d’intérêt à la décaler.

Pour le réseau, l’heure à laquelle la recharge a lieu est importante. Si 57 % des conducteurs démarrent leur recharge entre 23 h et 7 h, 22 % le font entre 18 h et 23 h, en pleine pointe de consommation, alors qu’Enedis recommande d’éviter le créneau 18 h-22 h. Et cela n’est pas prêt de s’améliorer : 29 % des conducteurs de 100 % électrique rechargent désormais quel que soit le niveau de batterie, soit 8 points de plus qu’en 2025. Sans programmation, ce réflexe multiplie les branchements en soirée et ne fait pas évoluer les comportements.

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Creuser les offres tarifaires pour mieux inciter

Parmi ceux qui ne pilotent pas leur recharge, 62 % disent ne pas le souhaiter contre 47 % en 2025, c’est donc une régression, et ceux qui ignoraient que c’était possible reculent de 18 à 14 %. Cette fois c’est une progression. Les indécis sont plus nombreux et cela explique une partie de la hausse. La complexité perçue, en revanche, progresse de 14 à 21 %.

Surtout, 30 % des conducteurs qui rechargent chez eux sont en option Base, donc au même prix à toute heure. Ils n’ont donc aucun intérêt à décaler leur recharge, cela ne leur rapporte rien. Parmi les autres, en maison, seuls 12 % ont changé d’offre après l’achat de leur voiture. 39 % branchent encore sur une prise classique de 2,3 kW (56 % en 2022), qui demande environ 8 heures pour charger l’équivalent de 100 km. Sauf qu’il n’y a que cinq heures creuses consécutives la nuit pour de nombreux abonnés, soit à peine une soixantaine de kilomètres d’autonomie.