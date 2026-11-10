Son réseau électrique ne suit pas, la Chine réduit la cadence sur les éoliennes et centrales solaires

Une éolienne dans le Hunan en Chine / Image : Wikimedia - Huangdan2060.

La transition énergétique est loin d’être un long fleuve tranquille. Après une excellente année 2025 en matière de déploiement de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable, l’année 2026 s’annonce moins prolifique. Principale cause de ce ralentissement : les réseaux de transports sous-dimensionnés par rapport aux installations de production, en particulier en Chine.

Le directeur de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables a récemment évoqué le déroulement de l’année 2026, et ses inquiétudes en la matière. Après une année 2025 record, pendant laquelle on avait assisté au raccordement de 692 GW de capacités renouvelables supplémentaires, on pouvait s’attendre à rester sur une dynamique similaire.

Mais Franscesco Le Camera voit les choses autrement, et a détaillé sa position auprès de Reuters le temps d’une interview en marge de la Singapore international energy week. Selon lui, l’année 2026 sera moins prolifique que l’année précédente, la faute à un réseau de transport et distribution d’électricité pas suffisamment dimensionné pour suivre la cadence affichée en 2025.

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La Chine donne le tempo

Ce ralentissement n’est pas mondial. En réalité, c’est principalement la cadence d’installation chinoise qui marque le pas, avec une baisse conséquente du nombre de capacités installées. Le pays a, en effet, installé 66 % de panneaux solaires en moins entre les premiers semestres 2025 et 2026, passant de 212 GW à 72 GW installés.

Sur les six premiers mois de l’année, la Chine a massivement écrêté sa production d’électricité renouvelable, gaspillant l’équivalent d’un an de la consommation électrique d’un pays comme le Mexique. Cette situation s’explique en grande partie par le fait que les principaux moyens de production renouvelables sont construits à l’ouest du pays, tandis que l’industrie du pays est majoritairement développée à l’est, le long de la côte.

La Chine travaille donc activement à créer des lignes de transport d’électricité qui traversent le pays d’ouest en est. C’est le cas de cette ligne de 2 600 km de long et de 10 GW de capacité, que nous avions évoquée il y a quelques mois. Si le reste du monde continue globalement de faire croître les capacités renouvelables, ce rythme ne parviendra vraisemblablement pas à compenser le ralentissement chinois.