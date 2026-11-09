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Se faire payer des kilowattheures non consommés : voilà ce que propose ce fournisseur d'électricité

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Par Kevin CHAMPEAUPublié le 9 novembre 2026
Photomontage Bevolt.

Le déploiement des énergies renouvelables engendre des besoins de plus en plus importants en matière de flexibilité. Octopus Energy, qui multiplie les initiatives, met à contribution ses clients cet hiver à travers des éco-sessions lors des phases de tension du réseau électrique français. Lors de ces sessions, les clients sont encouragés à réduire leur consommation d’électricité contre rémunération, participant ainsi à soulager le réseau. Un mécanisme qui est amené à se développer. 

Avec l’approche de l’hiver revient le sujet des pics de consommation, en particulier en cas de froids intenses. L’effacement énergétique est une solution pertinente pour adoucir ces pics de consommation et limiter le recours aux centrales à gaz. C’est pour cette raison qu’Octopus Energy propose, pour la quatrième année consécutive, la mise en place d’Éco-sessions hiver.

Le principe de ces sessions est simple. Sur une dizaine de jours, entre le 1er novembre et le 31 mars, des clients volontaires sont invités à réduire leur consommation électrique d’au moins 20 % sur deux tranches horaires spécifiques : de 7 heures à 10 heures, puis de 17 heures à 20 heures. En contrepartie, les clients qui jouent le jeu auront droit à un bonus financier pour chaque kWh non consommé, ainsi qu’un bonus de fin de saison en fonction du nombre d’éco-sessions suivies.

À lire aussiLe fournisseur d’électricité Octopus se lance dans la batterie domestique

Les français acteurs du réseau électrique national

Pour cette opération, Octopus Energy peut compter sur le soutien de RTE. Le gestionnaire de réseau français a notamment sélectionné Octopus pour participer à la réduction de la demande d’électricité quand le réseau électrique est sous tension.

D’ailleurs, Octopus Energy a proposé un dispositif similaire cet été, mais avec un fonctionnement contraire. Ses clients étaient encouragés à consommer plus d’électricité quand les centrales solaires produisaient à plein régime, entre 12 heures et 16 heures. Selon Octopus Energy, ce dispositif estival a permis de consommer 409 000 kWh supplémentaires et ainsi éviter qu’ils soient gaspillés.

Concernant les éco-sessions hivernales, Octopus Energy prévoit de prévenir ses clients la veille de chaque session, par le biais de mails, WhatsApp et des réseaux sociaux.

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