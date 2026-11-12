Démarrages et arrêts brutaux des parcs éoliens et solaires : RTE veut les empêcher

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Lorsque les prix de l’électricité sur les marchés passent en négatif ou redeviennent positifs, des centaines de parcs solaires et éoliens se déconnectent ou reconnectent simultanément. Le gestionnaire du réseau RTE doit alors compenser ces à-coups brutaux. Le gouvernement prépare un texte imposant des rampes pour un démarrage/arrêt plus progressif.

Un excès d’électricité et les prix deviennent négatifs. Une période de forte demande et les prix repassent en positif. Cela arrive souvent, et pour ne pas perdre d’argent, beaucoup de parcs solaires et éoliens se « curtailent » : ils s’arrêtent puis redémarrent au rythme des marchés. Le problème, c’est qu’ils le font tous ensemble, en même temps, et le réseau n’aime pas tellement cela. L’écart entre production et consommation a pu grimper jusqu’à 6 GW, comblés en urgence par les services systèmes.

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Dix minutes minimum pour s’arrêter complètement

L’État a pris une première mesure d’urgence, en vigueur depuis le premier mai. Les installations sous complément de rémunération, l’aide publique qui complète le prix de marché dans le cadre des appels d’offre de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), sont réparties en deux groupes, qui s’arrêtent et redémarrent à cinq minutes d’écart.

Le media Contexte publie la consultation pour la prochaine mesure. Les futures centrales solaires et éoliennes mais également les batteries ne pourraient plus faire varier leur production de plus de 10 % par minute. Il leur faudrait donc au moins dix minutes pour passer de la pleine puissance à l’arrêt, ou l’inverse.

Cela s’appliquerait aux centrales raccordées au réseau haute tension de RTE comme pour celles d’Enedis, où la moyenne tension resterait aussi plafonnée à 8 MW par minute ou 4 MW par défaut. Un nuage ou une baisse du vent ne sont pas visés : seuls les arrêts volontaires, hors mécanisme d’ajustement (auxquels les centrales peuvent déjà participer pour proposer une offre de production à la baisse) et les services système, précise la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).

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Fin du conditionnement de la prime pour prix négatifs

Le gouvernement veut aussi changer la règle financière. Aujourd’hui, un parc sous complément de rémunération touche la prime pour prix négatifs à condition de s’arrêter. Demain, il la toucherait dans tous les cas : à lui de choisir entre produire ou s’arrêter, selon ce que cela lui coûte vraiment.

L’État veut donner la main aux agrégateurs, ces sociétés qui vendent l’électricité sur le marché pour le compte des producteurs, car « peu de producteurs acceptent de déléguer le contrôle-commande à l’agrégateur », relève la DGEC. Les développeurs, agrégateurs et bureaux d’études, entre autres, ont jusqu’au 20 novembre pour répondre à la consultation.