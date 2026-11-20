Une turbine Pelton dans une petite centrale hydroélectrique autrichienne / Image : Wikimedia - Asurnipal.

La cyberattaque qui a déréglé les frigos de supermarchés français en octobre a aussi touché de petites centrales hydroélectriques, révèle un rapport du centre de coordination des crises cyber qui accuse directement l’Iran.

On connaissait l’histoire des frigos et nous avons tous vu ces tonnes de nourriture encore emballées jetées. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, les contrôleurs de froid de 700 supermarchés français (Carrefour, Leclerc, Intermarché notamment) ont été piratés, avec des départs de feu et des refroidissements interrompus. Et ce qu’on ne savait pas, c’est que des centrales électriques ont elles aussi été attaquées.

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Des effets modérés

C’est le Centre de coordination des crises cyber (C4) qui le révèle dans un rapport publié le 9 novembre. Cette instance réunit, entre autres, l’ANSSI (l’Agence française de cybersécurité) et les services de renseignement. L’attaque a bel et bien touché « plusieurs équipements Schneider Electric appartenant à de petites installations hydroélectriques en France ». Des effets jugés « modérés », mais la vulnérabilité est là.

Combien de centrales ? Lesquelles ? Le rapport ne le dit pas. On sait seulement que les équipements visés sont des automates industriels (des boîtiers qui pilotent généralement les vannes, les pompes et les turbines). Le C4 ajoute que les pirates ont mené, à la même période, des repérages sur des équipements Schneider Electric « utilisés notamment dans des petites et moyennes unités de production d’énergie et d’eau ». Ce n’est pas une première. Fin 2025 en Norvège, un petit barrage avait déjà été victime d’une cyberattaque provoquant l’ouverture à distance d’une vanne.

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L’Iran pointé du doigt

Le rapport attribue l’opération à Shahid Kaveh, une unité des Gardiens de la révolution iraniens. Il s’appuie sur un faisceau d’indices : des traces en farsi (la langue parlée en Iran), une infrastructure déjà utilisée et un outil de scan appelé Fofa, un moteur de recherche qui recense les équipements exposés sur internet.

Ce n’est pas la première attaque de cette unité. L’ANSSI n’arrête pas d’alerter sur la vulnérabilité des installations d’énergies renouvelables. Sur des installations de forte puissance, ces attaques pourraient avoir des effets nettement plus graves : déstabilisation du réseau, black-out, crues liées à l’ouverture de vannes de barrages.