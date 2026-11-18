Une ligne 225 kV en France / Image : Bevolt, modifiée.

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité a présenté ses perspectives pour l’hiver 2026/2027. Avec un parc nucléaire revenu à un niveau normal et une consommation toujours atone, RTE juge le risque de déséquilibre « très faible ». Les barrages à moitié vides et la remontée du prix du gaz font toutefois planer un risque sur les tarifs de l’électricité.

« Nous n’identifions pas, à ce stade, de risque particulier » pour le passage de l’hiver : le message de RTE tranche avec celui de l’automne 2022, lorsque la France se préparait à d’éventuels délestages. Les signaux sont donc au vert pour la saison froide, grâce à plusieurs facteurs.

D’abord, la demande d’électricité reste assez faible, bien qu’elle ait légèrement progressé. La hausse s’élève à environ 1 % sur un an au premier semestre 2026 et à 2,8 % cumulés sur les trois dernières années. RTE n’est même pas certain que cette hausse se soit prolongée ces derniers mois. La consommation demeure environ 5 % sous sa moyenne 2014-2019.

Cet été, les vagues de chaleur ont bien gonflé la consommation brute via la climatisation, mais la tendance de fond, elle, n’a pas bougé. Quant à la voiture électrique, ses ventes progressent sans peser significativement sur le réseau : les quelque 2 millions de véhicules en circulation consomment 4 à 5 TWh par an, soit de l’ordre de 1 % du total national. Même les chassés-croisés des fêtes de fin d’année, avec leurs afflux sur les bornes rapides, n’inquiètent pas le gestionnaire de réseau. Résultat : RTE n’attend pas de pointe supérieure à 100 GW, sauf événement météo très exceptionnel.

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Le nucléaire en forme, l’hydroélectricité en tension

Côté production, le parc nucléaire devrait offrir 45 à 50 GW de puissance disponible en novembre et décembre, puis autour de 54 GW vers la fin janvier, à mesure des redémarrages des quelques réacteurs en maintenance. C’est un peu moins que les deux hivers précédents en début de saison. À la même période en 2022, la disponibilité plafonnait entre 35 et 40 GW. D’éventuels retards de redémarrage sont intégrés aux simulations, assure RTE.

Le point faible se situe dans les montagnes. Après la sécheresse, les réservoirs hydrauliques ne sont remplis qu’à 50 % environ, contre 70 % habituellement à cette période. La production hydraulique de 2026 devrait finir un peu sous 55 TWh, quand une année normale tourne autour de 60 TWh.

Cela ne menace pas la couverture des pointes de consommation, d’après RTE. Les exploitants gèrent leurs stocks selon une « valeur d’usage », qui grimpe quand l’eau se fait rare. Les barrages ne turbinent alors que si les prix dépassent un certain seuil, ce qui préserve de l’eau pour les grands froids. En contrepartie, le reste du temps, il faudra solliciter plus souvent d’autres moyens, notamment des centrales à gaz, avec un effet haussier sur les prix dont l’ampleur reste difficile à chiffrer.

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Les centrales au gaz et charbon toujours indispensables l’hiver

Les stocks de gaz français étaient remplis à 87 % au 1ᵉʳ novembre, au-dessus du critère de 85 %. À l’échelle européenne, ils n’atteignaient que 74 %, le plus bas niveau en dix ans, sans risque de pénurie identifié par les gestionnaires de réseaux gaziers européens.

Les deux dernières centrales à charbon françaises seront sur le qui-vive : à Cordemais, un groupe est arrêté depuis septembre, mais la fermeture du second est annoncée pour le 31 mars 2027. À Saint-Avold, un groupe reste disponible, dans l’attente d’un projet de conversion au gaz. La puissance disponible des deux tranches cet hiver s’élève à 1,2 GW. Elles seront épaulées par les 7,7 GW installés de centrales au gaz, 1,6 GW de centrales au fioul et presque 5 GW de centrales en cogénération, majoritairement au gaz.

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Un risque improbable de défaillance

Malgré une production électrique parmi les moins carbonées du monde, RTE rappelle que « le parc thermique à flamme reste utile pour la sécurité d’approvisionnement durant les périodes hivernales ». On ne sait donc toujours pas s’en passer en saison froide.

À ces capacités thermiques de pointe s’ajoutent 4,4 GW d’effacements de consommation contractualisés dans l’industrie, le tertiaire et le résidentiel. Avec ces moyens, le risque de défaillance est donc jugé très inférieur au critère réglementaire de trois heures par an. Pour qu’une situation tendue se produise, il faudrait cumuler un froid très intense, des avaries imprévues sur le nucléaire ou l’hydraulique et des restrictions sur les importations, explique le gestionnaire du réseau.

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Le prix de l’électricité toujours sous influence du gaz

La France reste largement exportatrice d’électricité : près de 15 GW partaient vers ses voisins le jour de la conférence de presse sur les perspectives hivernales de RTE, particulièrement venteux. Les importations ponctuelles constatées début novembre répondaient à une logique économique, non à un manque de marges, rassure l’entreprise publique.

Les prix de l’électricité, cependant, tendent à la hausse. Proches de 50 €/MWh en début d’année, ils ont bien résisté au choc gazier du printemps avant de suivre la hausse du gaz. Sur les marchés à terme, l’électricité livrée en 2027 a dépassé 100 €/MWh, et ponctuellement 120 €, avant un léger reflux. L’avantage français demeure, selon RTE, avec un écart annuel d’environ 35 €/MWh face à l’Allemagne, 30 € face à la Belgique et 55 € face à l’Italie. Pour 2028 et 2029, les prix à terme restent autour de 60 €/MWh. Un atout pour une électrification des usages qui tarde encore à se concrétiser, rappelle l’entreprise publique.