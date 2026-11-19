Photomontage Bevolt.

Fonds chaleur suspendu, programme de rénovation des bâtiments publics à l’arrêt : le gouvernement met fin à des aides qu’il conseillait pourtant il y a quelques mois aux territoires pour sortir des énergies fossiles, dans le plan d’électrification.

C’est surprenant. D’autant plus que le plan d’électrification ne date que de septembre. La ministre chargée de l’énergie, Maud Bregeon, écrivait aux 109 territoires retenus dans ce plan pour leur lister les aides qui les accompagneraient dans leur transition vers l’électricité, parmi lesquelles le programme Actee, le fonds vert et le fonds chaleur.

Sauf que deux mois plus tard, le compte n’y est plus alors que le gouvernement préparait le PLF en septembre et qu’il aurait déjà pu être conscient que ses marges budgétaires étaient réduites. Depuis le 3 novembre, le fonds chaleur (qui finance les réseaux de chaleur renouvelable, la géothermie ou le solaire thermique) n’accepte plus de nouvelles demandes. L’Ademe exécute cet arrêt. Le budget passerait de 800 à 500 millions d’euros en 2027 alors que l’agence a sourcé 1,8 milliard d’euros de projets.

Un autre programme, Actee, qui aide les communes à rénover leurs bâtiments, ne sera pas non plus reconduit. Quant au fonds vert, il augmente sur le papier, mais 200 millions d’euros iront aux bâtiments de l’État et pas à ceux des collectivités. « L’arnaque », dénonce auprès du Monde Jean-François Vigier, vice-président de l’Association des maires de France. Des promesses, puis pshit, plus rien.

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Des élus dégoutés

Le réseau de collectivités Amorce parle d’un « cataclysme dans la stratégie française de réduction de notre dépendance aux énergies fossiles » et craint un coup de frein pour 1 200 projets, peut-on lire dans Franceinfo. Cinq associations d’élus rappellent que la feuille de route énergétique du pays prévoit de tripler la chaleur livrée par les réseaux d’ici à 2035. Et une vingtaine de députés du centre et de la droite ont écrit au Premier ministre : la fin d’Actee est « à contre-courant des ambitions affichées par la France » en matière de décarbonation. « Je ne comprends pas les [récents] choix du gouvernement », déclare à Contexte le député Jean-Luc Fugit, pourtant élu EPR, à l’origine du courrier.

Le gouvernement tente de se défendre d’avoir vendu des rêves en annonçant des moyens à la hauteur des ambitions du plan d’électrification en invoquant des « contraintes budgétaires » et veut « recentrer » les certificats d’économies d’énergie (CEE, payés par les fournisseurs d’énergie) sur l’électrification. Deux aides arrivent d’ailleurs par ce canal : une prime « maison électrique » jusqu’à 1 000 euros pour quitter le gaz et des prêts bonifiés pour les petites entreprises. Selon GreenUnivers, plusieurs sources y voient la main de Matignon qui privilégierait « l’électrification totale ».

Les CEE au secours, une ressource extrabudgétaire, pour financer un plan dont tout le monde avait pris conscience de la nécessité et de l’urgence lors de l’été vécu comme dans un four avec des canicules à répétition.