Le géant des énergies renouvelables BayWa r.e. réduit ses effectifs pour se maintenir à flot

Le siège social de BayWa à Munich / Image : BayWa.

L’avenir des énergies renouvelables en France est teinté de doutes et d’instabilités, et cette situation a des conséquences directes sur les entreprises du secteur. Aujourd’hui, ce sont les salariés de BayWa r.e. qui en font les frais avec une réduction d’effectif prévue de 10%.

Le spécialiste des énergies renouvelables BayWa r.e. traverse une période difficile. Présente en France depuis 2005, l’entreprise envisage de réduire son effectif de presque 10% avec la suppression d’une vingtaine de postes. Cette baisse d’effectif devrait s’accompagner d’une réorganisation de l’activité autour de deux activités principales: le développement de projets éoliens, solaires et de stockage et surtout de l’exploitation d’installations existantes. En la matière, l’entreprise souhaite passer de 2 GW d’actif en exploitation et maintenance à 10 GW.

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Le durcissement du marché français mis en cause

Renaud Chevallaz-Pierrier, président de BayWa r.e., a justifié cette réorganisation par le durcissement notable du marché français des renouvelables : « Notre secteur traverse une période difficile, marquée par des incertitudes qui pèsent sur ses perspectives ». Plusieurs paramètres viennent complexifier le développement de nouveaux projets éoliens ou photovoltaïques en France. D’abord, la concurrence est plus élevée que jamais lors des appels d’offres. En parallèle, les recours sont de plus en plus nombreux, tandis que les délais d’autorisation et de raccordement ne cessent de s’allonger. Enfin, au sujet du photovoltaïque, les objectifs inscrits dans la PPE3 ont été revus à la baisse. Cet ensemble de facteurs participe à tendre un marché déjà compliqué.

Rappelons que BayWa r.e. est un acteur reconnu des renouvelables en France avec 540 MW de projets concrétisés en 20 ans. L’entreprise a d’ailleurs des parts dans le projet éolien offshore flottant Bretagne Sud.

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