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Pour gagner en flexibilité sur le réseau électrique, RTE et Enedis testent un portail commun

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Par Hector PIETRANIPublié le 9 novembre 2026
Image : Akki John.

RTE et Enedis ont choisi dix départements du Sud-Ouest pour tester leur portail commun de flexibilités et y experimenter sur les deux réseaux les modulations de puissance.

Baisser, pendant quelques heures, la puissance d’un site industriel pour soulager une ligne saturée ou permettre des travaux : c’est ce que RTE et Enedis veulent permettre en coordination avec leur « portail flexibilités » présenté le 12 octobre. Jusqu’ici, chacun avait son portail : les appels d’offres locaux depuis 2020 pour Enedis, les services et le mécanisme d’ajustement pour RTE. Les acteurs de marché pourront s’y brancher via Epex Spot, la bourse européenne de l’électricité.

Le portail couvre l’Ariège, l’Aude, le Gard, l’Hérault, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. La délibération de la CRE du 22 juillet, qui approuve les test, ne faisait pas mention de deux derniers ajouts, la Haute-Garonne et le Tarn. Ce sont des zones « où les réseaux ont besoin de flexibilités et où existent déjà des actifs flexibles raccordés », selon Mathieu Pierzo, directeur des marchés de RTE. Pas de seuil de puissance ni de technologie favorisée, prix libres, c’est purement marché.

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Un cadre réglementaire qui pourra encore évoluer

Tout le monde est concerné. Que ce soit un ménage avec son agrégateur ou fournisseur (qui pilote sa batterie, son chauffe-eau…) ou une papèterie. Mais les règles de réponse de la consommation, d’exigence sur la deviation par rapport à la consigne de puissance sont encore un peu strictes pour un ménage par exemple, les règles pourront encore évoluer.

La CRE note aussi que les dispositifs sont « exclusifs l’un de l’autre, ce qui limite les possibilités de valorisation pour les acteurs ». Un site raccordé sur Enedis ne répond qu’aux besoins de flexibilité d’Enedis, sauf demande de RTE. Ni les volumes recherchés ni les rémunérations n’ont été publiés et RTE et Enedis ne s’engagent pas à activer les offres retenues. Seuls cinq acteurs de marché avaient répondu à la consultation du printemps.

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