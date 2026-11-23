Un parc éolien âgé en Espagne / Image : Wikimedia - M. Katz.

En Espagne, le repowering de certains des premiers parcs éoliens d’Europe s’accélère, permettant d’améliorer la production annuelle d’électricité tout en limitant le nombre de turbines déployées. De quoi réconcilier les pro-ENR et les amoureux des beaux paysages.

À mesure que les parcs éoliens prennent de l’âge, le sujet du repowering devient de plus en plus important. C’est particulièrement vrai en Espagne, pays pionnier en matière d’énergies renouvelables, qui compte de nombreux parcs de plus de 25 ans. Celui de Coriscada, situé au nord de la Galice, en est un très bon exemple. Installé en 1998, il avait alors été doté de quelque 40 turbines d’une puissance moyenne de 600 kW pour une production annuelle avoisinant les 47 GWh.

En presque 30 ans, les technologies de turbines ont fait un bond colossal en avant. Concernant le parc de Coriscada, ces avancées technologiques vont permettre de remplacer les 40 éoliennes par seulement 4 turbines pour une puissance totale de 28 MW. Ce remplacement permettra non seulement de dégager l’horizon, mais également de produire bien plus d’électricité avec une production annuelle estimée à 83,9 GWh, soit quasiment 80 % de plus. Cette différence s’explique notamment par la capacité des nouvelles turbines à produire de l’électricité par vent faible. On parle d’un facteur de charge annuel proche des 34 % contre 22 % auparavant.

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Un sérieux coup de pouce européen

L’Europe contribue d’ailleurs à ce repowering par le biais du plan de relance NextGenerationEU pour un montant de 6,79 millions d’euros. Au total, l’investissement s’élève à 36,3 millions d’euros. En parallèle, les quatre nouvelles turbines doivent être entièrement fabriquées au sein de l’Union européenne, même si le modèle et le fabricant n’ont pas encore été dévoilés.

Ce n’est pas le premier repowering qui est réalisé en Espagne, on compte 22 parcs déjà modernisés, et 10 GW d’éoliennes supplémentaires pourraient également être concernées dans les 10 prochaines années. La phase d’essai du parc de Coriscada doit démarrer dans un an pour une mise en service espérée en mars 2028.