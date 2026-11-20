Photomontage du réservoir supérieur de la STEP de Revin rempli d'un fluide non newtonien / Bevolt.

Plutôt que d’inventer une énième solution de stockage d’énergie, la startup britannique RheEnergise préfère revenir aux fondamentaux en optimisant le potentiel des STEP, ces stations de pompage-turbinage que l’on utilise depuis plus de 100 ans pour stocker de l’énergie. Pour cela, RheEnergise veut tout simplement remplacer l’eau par un autre liquide afin d’en augmenter les performances.

Malgré un développement important des technologies de stockage d’énergie, les STEP restent parmi les solutions les plus efficaces. Elles ont néanmoins un défaut : elles nécessitent généralement des conditions topographiques particulières pour obtenir d’importantes différences d’altitude entre les réservoirs inférieurs et supérieurs. Cette contrainte liée au terrain limite leur déploiement, en particulier près des centres urbains. C’est précisément ce défaut que la startup britannique RheEnergise compte gommer.

Fondée en 2019, l’entreprise entend révolutionner le recours aux STEP en mettant au point une technique de pompage-turbinage à fluide haute densité. L’objectif est simple : remplacer l’eau par un fluide plus dense, qui permettrait d’obtenir la même quantité d’énergie avec des dénivelés moins importants.

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Un fluide non newtonien secret

Pour cela, la startup a mis au point un hydrogel haute densité baptisé R-19. Celui-ci affiche une densité 2,5 fois supérieure à celle de l’eau. Dans ces conditions, du béton peut flotter à sa surface. Pour que le pompage-turbinage soit possible, ce liquide a la particularité de changer de viscosité en fonction de son utilisation. Immobile, il ressemble à une pâte contenant 80 % de particules solides. En revanche, lorsqu’il s’écoule, le fluide affiche une viscosité proche de celle de l’eau. C’est ce que l’on appelle un liquide non newtonien, liquide dont le comportement dépend de la sollicitation. Dans le cas de RheEnergise, il s’agit même d’un liquide non newtonien rhéofluidifiant, ce qui signifie qu’il devient moins visqueux à mesure qu’on le cisaille d’avantage.

RheEnergise utilise de très fines particules minérales, ainsi que des additifs comme des tensioactifs pour ajuster le comportement de son fluide. L’ensemble affiche une dureté relativement faible pour éviter l’usure prématurée des équipements.

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Une première centrale en fonctionnement au Royaume-Uni

La densité 2,5 fois supérieure à celle de l’eau permet, en théorie, d’obtenir 2,5 fois plus d’énergie dans le cas d’une STEP. Mais elle permet également d’atteindre la même quantité d’énergie avec seulement 40% du dénivelé d’une centrale à eau traditionnelle. RheEnergise a d’ores et déjà mis en service un démonstrateur à Cornwood, près de Plymouth. Ce dernier affiche une puissance de 500 kW et permet de tester le bon fonctionnement de la turbine réalisée sur mesure, le comportement du fluide ainsi que la tenue des conduites. RheEnergise espère mettre en service une première centrale commerciale d’ici fin 2028.