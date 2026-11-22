Les cellules à 370 Wh/kg / Image : Saft.

L’avenir du stockage d’électricité par batterie n’appartient peut-être pas au lithium. En France, le géant Saft vient d’inaugurer des lignes de production de batteries d’un genre nouveau. Plus performantes que le lithium, elles pourraient avoir un rôle majeur dans les secteurs du spatial et de l’aéronautique.

Le français Saft, filiale de TotalEnergies, vient d’inaugurer de nouvelles lignes de production de batteries sur son site de Bordeaux. Ces lignes sont destinées à la fabrication de batteries qui ne reposent ni sur des électrolytes liquides ni sur du lithium. Elles doivent permettre de fabriquer des batteries dites à électrolytes semi-solides et solides grâce à deux technologies distinctes : les électrolytes à base de sulfures et à base de polymères.

Ces deux technologies pourraient progressivement remplacer les batteries à électrolyte liquide, notamment grâce à une sécurité accrue. Elles ont également le potentiel d’afficher une densité énergétique 50 % supérieure à celle des batteries lithium-ion, avec 370 Wh/kg. Côté procédé de fabrication, Saft annonce un bilan carbone inférieur aux autres technologies, grâce à l’absence d’étape de séchage.

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L’aéronautique et le spatial en ligne de mire

Pour l’instant de nombreuses informations manquent sur ces nouvelles technologies de batteries comme leur plage de température d’utilisation, le volume de production atteignable et surtout le coût de fabrication. Néanmoins, leurs caractéristiques techniques laissent entrevoir de nouveaux usages, en particulier pour l’aviation et le spatial, deux domaines qui font la guerre au poids, ou plutôt à la masse. Avec ces deux technologies, Saft vise justement ces deux secteurs. Safran travaille d’ores et déjà sur l’intégration de batteries sulfure à des systèmes aéronautiques.

Dans le domaine spatial, Saft doit fournir la batterie qui équipera Idefix, un rover français destiné à rouler sur Phobos, l’un des satellites de Mars. Ce petit engin de 23 kg développé par le CNES doit embarquer des instruments de recherche de surface pour en savoir plus sur la formation du satellite. Plusieurs caméras permettront au véhicule de se déplacer sur un terrain difficile, avec une gravité presque 2000 fois inférieure à celle de la Terre.

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