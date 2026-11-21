Le prototype d'hydrolienne à pales en caoutchouc / Image : Université d'Edimbourg, Michelin.

Le salut de l’énergie marémotrice viendra-t-il de Clermont-Ferrand ? Prometteuse, l’énergie des marées peine à se développer, notamment à cause de contraintes techniques très importantes. Mais Michelin et l’université d’Édimbourg travaillent sur une innovation qui pourrait révolutionner le secteur.

Voilà des décennies que l’énergie marémotrice concentre les espoirs d’une énergie abondante et prévisible le long des côtes. Mais si cette énergie issue de la mer ne s’est toujours pas démocratisée, c’est qu’elle est particulièrement difficile à dompter. Les fonds marins, en particulier dans des zones aux forts courants, imposent des contraintes colossales aux machines immergées : turbulences, vagues et courants viennent user les équipements et réduire drastiquement leur durée de vie.

La solution à cette équation va peut-être nous venir tout droit de l’Écosse… et de Clermont-Ferrand. L’université d’Édimbourg et le français Michelin travaillent au développement d’une pale d’hydrolienne qui a la particularité d’être flexible, et donc de s’adapter aux fluctuations du courant.

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Autant d’efficacité, mais moins de contraintes

Dans les faits, cette pale en caoutchouc, développée dans le cadre du projet Flowave, a pour particularité d’éliminer l’excès de charge dû au courant en se courbant naturellement. À l’heure actuelle, cette adaptation aux fluctuations des efforts sur les turbines est obtenue grâce à un ensemble de capteurs, de charnières et de roulements qui permettent notamment de modifier l’angle d’attaque des pales. Ces systèmes complexes sont à la fois très coûteux, mais également difficiles à fiabiliser. Or, les opérations de maintenance en mer sont loin d’être une formalité, et nécessitent souvent de sortir l’hydrolienne de l’eau. La solution développée dans le cadre du projet Flowave permettrait de limiter le nombre de pièces mobiles, et donc de réduire le coût d’investissement tout en augmentant la durée de vie de l’ensemble.

Pour tester leur prototype, les équipes de Flowave et de Michelin ont mis au point un démonstrateur de 1,26 m de diamètre, installé dans un réservoir circulaire de 25 mètres de diamètre permettant de recréer les turbulences que l’on peut retrouver sur les sites projetés d’énergie marémotrice.

Ces essais ont permis aux équipes d’affiner leurs simulations pour des turbines commerciales de 20 mètres de diamètre. Selon les premiers résultats, l’efficacité de turbines commerciales équipées de cette technologie serait équivalente à celle de modèles traditionnels, mais avec une durée de vie supérieure. En France, un appel d’offres pour un parc de 250 MW doit être attribué avant 2030, tandis que le Royaume-Uni vise le déploiement de 1 GW de capacité d’ici 2035.