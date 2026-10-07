Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilSe déplacer sans polluerCette entreprise électrifie les cars scolaires pour réduire leur empreinte carbone

Cette entreprise électrifie les cars scolaires pour réduire leur empreinte carbone

Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 7 octobre 2026
Un Iveco diesel transformé à l'électrique / Image : Retrofleet.

Pour répondre au défi de la décarbonation des transports collectifs, la région Centre-Val de Loire mise sur le retrofit de ses cars scolaires. Cette solution, encore peu déployée, pourrait rendre l’électrification des usages plus abordable d’un point de vue financier. 

La décarbonation du secteur du transport routier est une équation difficile à résoudre, en particulier au sujet des poids lourds. Les collectivités territoriales sont confrontées à cette problématique à travers le ramassage scolaire et le transport interurbain, aujourd’hui assurés presque exclusivement par des autocars à propulsion diesel.

En Centre-Val de Loire, une expérimentation a été lancée en 2022 autour du rétrofit de ces autocars diesel en partenariat avec l’entreprise de transport Transdev. L’objectif est de réduire drastiquement les émissions de CO2 de ces missions, sans pour autant devoir investir dans des véhicules électriques neufs, au tarif souvent prohibitif. Après de premières conversions réussies, la région passe à la vitesse supérieure en inaugurant un atelier de conversion.

À lire aussiVoici le premier train électrique français à batterie en service commercial

192 kWh pour 150 km d’autonomie

Pour en arriver là, de nombreuses étapes ont dû être franchies, comme l’homologation du premier autocar rétrofité d’Europe. L’opération a été réalisée en 2023 par l’entreprise française Retrofleet, qui a remplacé le groupe motopropulseur diesel d’un Iveco Crossway pour le remplacer par un moteur électrique Dana TM4 et un ensemble de 192 kWh de batterie LFP. Avec ce nouveau matériel, l’autocar est bridé à 90 km/h et affiche une autonomie de 150 km.

C’est peu, mais c’est aujourd’hui l’une des rares solutions pour éviter les émissions de CO2 pour ce type de véhicule. D’ailleurs, Retrofleet annonce une réduction des émissions de l’ordre de 87 %, pour une durée de vie surprenante de 40 ans en usage scolaire. Fort de cette première réussite, la région et Transdev visent désormais la conversion de 20 autocars supplémentaires grâce au nouvel atelier installé à Château-Renault, entre Tours et Blois.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Révolution Énergetique sur GoogleNous suivre sur GoogleSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet se déplacer sans polluer

EntreprisesActualitéTestsReportages

Cette entreprise électrifie les cars scolaires pour réduire leur empreinte carbone

Actualité7 octobre 2026 

Annonce partenaire

Après les voitures électriques, le leasing social de pompe à chaleur est lancé

Actualité6 octobre 2026 

Prix de l’électricité : comment fonctionnent les marchés de gros, et pourquoi vous devriez vous y intéresser ?

Actualité5 octobre 2026 

Annonce partenaire

Solaire : cette plateforme interactive permet de déterminer l’emplacement parfait pour une centrale

Solaire4 octobre 2026 

Annonce partenaire

Le premier cimetière à CO2 de l’Union Européenne vient d'être mis en service

Énergies fossiles4 octobre 2026 

Annonce partenaire

Le pétrole saoudien a-t-il infiltré les rangs du GIEC ?

Énergies fossiles2 octobre 2026 

Ces batteries mobiles fournissent de l'électricité aux secours sans polluer

Actualité30 septembre 2026 

Méga parcs éoliens flottants en Méditerranée : cette plateforme va surveiller faune et météo avant les travaux

Actualité29 septembre 2026 

Arnaques aux panneaux solaires et éoliennes domestiques : 60 victimes attendent ce procès avec impatience

Solaire29 septembre 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 