Des modules de la chambre à vide du tokamak d’ITER en cours d’assemblage dans la fosse du réacteur, à Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône). / ITER

Le gouvernement a présenté le 16 novembre sa stratégie pour la fusion nucléaire, avec l’objectif de maîtriser d’ici 2035 les technologies d’une centrale pilote européenne, mais sans annoncer de nouveau budget.

Reproduire sur Terre ce qui se passe au cœur du Soleil : c’est le principe de la fusion nucléaire. Elle assemble des noyaux d’atomes dérivés de l’hydrogène (fusion), là où nos réacteurs actuels, comme l’EPR de Flamanville, cassent des noyaux d’uranium (fission). Le ministre de la Recherche, Philippe Baptiste, s’est rendu à Saint-Paul-lès-Durance, dans les Bouches-du-Rhône, pour présenter le cap qu’il veut donner à la France. Le site, qui accueille le chantier international ITER et le centre CEA de Cadarache, est un haut lieu de la recherche nucléaire française.

Sur le papier, la France a des atouts. Elle accueille justement ITER et possède des installations sur deux pans de la recherche : le tokamak WEST du CEA, qui confine le plasma grâce à des aimants, et le Laser Mégajoule, en Gironde, qui comprime le combustible avec des lasers.

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Des objectifs à poursuivre avec les mêmes moyens

D’ici 2030 (c’est proche), la feuille de route vise à consolider les bases : renforcer la recherche et doubler le nombre d’étudiants en physique des plasmas, ingénierie nucléaire et cryogénie. Elle prévoit aussi de sécuriser les financements en vue des projets futurs.

Deuxième étape en 2035 : la France veut maîtriser les technologies nécessaires à une centrale pilote européenne, c’est-à-dire un prototype censé prouver que la fusion peut produire de l’électricité. Pas la centrale elle-même, donc, et nous ne sommes pas près d’avoir des électrons de fusion dans nos prises. Le ministère parle d’un « objectif atteignable au cours de ce siècle ».

Et tous ces objectifs, aussi ambitieux soient-ils, passent… par les moyens existants. Le principal programme de recherche, SupraFusion, dispose de 50 millions d’euros sur sept ans. En face, l’Allemagne a promis plus de 2 milliards d’euros d’ici 2029 pour bâtir sa première centrale à fusion.

Même constat côté investisseurs. En septembre 2025, les entreprises de la fusion avaient levé 13 milliards d’euros dans le monde, dont 6,9 milliards aux États-Unis et 4,4 milliards en Chine. L’UE n’en totalisait que 712 millions, selon Fusion for Energy (F4E), l’organisme européen qui gère la participation de l’UE dans ITER. Quant au réacteur ITER, en chantier depuis 2010 et qui ne produira pas lui-même d’électricité, ses premières expériences au deutérium ne sont pas attendues avant 2035.