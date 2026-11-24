Illustration du drone développé dans le cadre du projet Skyrell pour inspecter les éoliennes en mer.

Un consortium français s’attaque au difficile sujet de la maintenance des éoliennes offshore, en travaillant sur la possibilité d’en réaliser une partie grâce à des drones. L’objectif est simple : limiter le recours à des navires encore très dépendants des énergies fossiles.

Les éoliennes ont beau produire une énergie propre en convertissant la force du vent en électricité, leurs émissions de CO2 ne sont pas nulles. Outre les étapes de fabrication, de construction et même de déconstruction, ces émissions de CO2 sont également causées par la maintenance qui est associée à ces parcs, en particulier quand il s’agit de parcs offshore.

Ces derniers nécessitent des sorties en mer fréquentes par des navires spécialement conçus pour l’occasion. Pour réduire l’impact environnemental de la maintenance des parcs éoliens offshore, un consortium français travaille sur une nouvelle approche des phases d’inspection. L’objectif est de remplacer l’intervention de navires spécialisés par des drones autonomes capables de scanner une éolienne en fonctionnement pour en vérifier l’état.

Le projet, appelé Skyrell, vise la mise au point d’un drone spécifique pour cet usage. Ce dernier doit, en effet, répondre à des contraintes précises dans des conditions climatiques souvent exigeantes. Les premières informations sur le sujet évoquent un drone équipé de deux voilures fixes et de deux rotors contrarotatifs, qui permettraient d’associer vol stationnaire (même par vent fort), décollage et atterrissage verticaux, ainsi qu’une grande autonomie.

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La difficile maintenance des parcs éoliens offshore

Selon plusieurs études, la maintenance représenterait entre 10 % et 20 % des émissions de CO2 d’un parc éolien offshore. À l’heure actuelle, la maintenance des parcs éoliens nécessite la sortie en mer presque quotidienne de navires dédiés. Les navires de transfert (CTV), de taille moyenne, permettent de transporter les techniciens, outils et petites pièces. Les navires de soutien (SOV) ont un rôle de base de travail et restent souvent plusieurs semaines en mer dans le périmètre du parc éolien.

À titre d’exemple, la base de maintenance du parc de Saint-Nazaire, située à La Turballe, compte trois navires de transfert dédiés. Or, de manière générale, le secteur maritime est très gourmand en énergie fossile. Pour un navire de la taille d’un SOV, on parle d’un ordre de grandeur pouvant atteindre plusieurs tonnes de carburant par jour.

Des navires à hydrogène et batteries

Pour réduire ces émissions, des projets visent à hybrider et décarboner ces navires. Plusieurs navires ont notamment été pensés pour pouvoir fonctionner avec des carburants « propres » à l’avenir. C’est le cas de l’Hydrocat 60, un navire de transfert à combustion pouvant être alimenté aussi bien au diesel qu’à l’hydrogène. Le navire de soutien dédié au parc de Saint-Brieuc, appelé Goel Enabler, a également été conçu pour pouvoir fonctionner avec de l’hydrogène liquide.

D’autres navires comme les MHO Asgard et Apollo sont équipés de batteries pour les phases d’attente ou de faible vitesse. D’ailleurs, Ørsted, qui exploite ces navires, travaille sur la possibilité de recharger les navires en mer à proximité des éoliennes ou des sous-stations.

En parallèle de ces solutions, la réalisation d’opérations d’inspection à distance via des drones permettrait de limiter les besoins logistiques et les sorties en mer, contribuant à limiter cet impact environnemental. Le projet Skyrell est soutenu par le programme France 2030.

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