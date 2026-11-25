Voltmètre d’un poste électrique haute tension 225 kV.

Pour que le réseau puisse redémarrer après une panne générale comme en Espagne, RTE va équiper 322 postes électriques de groupes électrogènes d’ici 2029, pour un total de 125,5 millions d’euros.

Si c’était de la science-fiction, nous en parlerions de la même manière. Un plan pour résister à une cyberattaque, un incident sur le réseau, bref un scénario catastrophe où nous ne saurions comment rallumer la lumière. Nous en aurions parlé de la même manière, car ce scénario est finalement arrivé le 28 avril 2025 en Espagne et au Portugal. En France, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a estimé, dans une délibération publiée le 17 novembre, qu’un tel événement pouvait survenir une fois tous les cinquante ans. Et ce jour-là, il faudra savoir être autonome.

C’est le rôle d’un plan dont les moyens sont désormais alloués par la CRE. Réseau de transport d’électricité (RTE) lance son plan de reconstitution du réseau, imposé par un règlement européen de 2017. D’abord, on relance des centrales capables de démarrer seules, puis on remet le réseau sous tension de proche en proche en réalimentant en priorité les centrales nucléaires, comme décrit dans la documentation technique de RTE. Et en chaîne, les moyens de production redémarrent avec, en face, une consommation qui redémarre elle aussi.

À lire aussi

Explosion d’un transformateur : les salariés de RTE alertent sur l’état du réseau électrique français

Équiper les postes électriques de générateurs

Encore faut-il que les postes électriques restent opérationnels, même privés de courant. Et c’est tout l’objet du volet du plan qui nous intéresse, « Résilience 24 h » : ces postes doivent être capables de tenir une journée en autonomie. RTE en recense 763, dont près de la moitié sont dépourvus de groupe électrogène. Il va donc en installer 322 et remplacer 85 cuves de fioul. On est loin du compte : fin mai, 22 sites étaient équipés. Précision utile : le but n’est pas de réalimenter la consommation, mais plutôt de fournir au réseau de quoi faire redémarrer les moyens de production.

Pour inciter RTE à bien dépenser son budget, la CRE a prévu un bâton ou une carotte selon sa performance. Si RTE dépasse l’enveloppe de plus de 5 %, la CRE lui fera payer une pénalité égale à 20 % du dépassement au-delà de ce seuil. S’il dépense plus de 5 % en moins, il touchera une prime calculée de la même façon.