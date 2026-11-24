La plateforme chimique des Roches-Roussillon (Isère), où doit être implantée l'usine d'e-méthanol eM-Rhône / Inspira

EDF a signé un contrat d’allocation de production nucléaire (CAPN) avec Elyse Energy pour alimenter eM-Rhône, un projet de production d’e-méthanol en Isère. Un contrat de plus pour l’électricien, qui multiplie les accords de long terme avec les industriels.

Bernard Fontana, le président d’EDF, et Pascal Penicaud, son homologue d’Elyse Energy, ont conclu un CAPN le 23 novembre, en marge de l’événement Choose France. Ce contrat doit sécuriser l’approvisionnement électrique du projet eM-Rhône, présenté comme la première « raffinerie électrique » de France. Le site sera implanté sur la plateforme industrielle des Roches-Roussillon (Isère), avec une mise en service prévue en 2031.

EDF allouera à Elyse Energy une quote-part de la production de son parc nucléaire en exploitation, correspondant à une puissance d’environ 220 MW, pendant plus de 12 ans. Ce volume ne couvrira qu’une partie des besoins du site, estimés à près de 2 TWh par an. Le tarif de l’électricité négocié n’a pas été communiqué.

À lire aussi

Cette société recycle le CO2 en méthanol, mais à quoi ça sert ?

150 000 tonnes d’e-méthanol par an

L’usine produira de l’hydrogène par électrolyse, puis le combinera à du carbone recyclé pour fabriquer des carburants et des matières premières destinés à la chimie, au transport maritime et à l’aviation. eM-Rhône doit produire 150 000 tonnes d’e-méthanol par an, soit environ un quart de la consommation française, aujourd’hui surtout fossile et importée. Le projet a reçu 115 millions d’euros du Fonds européen pour l’innovation et figure parmi les lauréats du premier appel d’offres de l’État pour la production d’hydrogène par électrolyse.

Selon EDF, il s’agit du deuxième CAPN signé dans la filière des carburants de synthèse, après celui conclu en juillet avec H4 Marseille Fos. Pour sécuriser ses revenus après la fin de l’ARENH, l’électricien a enchaîné ces contrats avec de gros consommateurs : ArcelorMittal pour 18 ans, TotalEnergies, Orano, Lafarge ou encore l’opérateur de datacenters Data4. Les CAPN avaient pourtant eu du mal à séduire les industriels à leurs débuts.