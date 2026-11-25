Le pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo en promo pour le Black Friday / Image : Netatmo, montage RE.

Le pack de 4 têtes thermostatiques connectées Netatmo passe à 190,99 € sur Amazon pour le Black Friday. Face à son prix le plus bas des 30 derniers jours, l’économie réelle atteint 31 €, soit 14 %. De quoi piloter ses radiateurs pièce par pièce avant le cœur de l’hiver.



Ce pack réunit quatre têtes thermostatiques intelligentes Netatmo, soit environ 47,75 € la tête. Amazon affiche un ancien prix de 284,40 €. Toutefois, le repère le plus parlant reste le prix le plus bas des 30 derniers jours, relevé à 222,08 €. C’est face à ce tarif que la baisse se mesure vraiment. Le pack est vendu et expédié par Amazon.

Le timing tombe bien. La saison de chauffe bat son plein et chaque degré compte sur la facture. Par ailleurs, la réglementation pousse les logements à s’équiper d’une régulation programmable du chauffage. Nous avions d’ailleurs présenté trois têtes thermostatiques connectées capables d’alléger le budget chauffage.

Des radiateurs pilotés pièce par pièce depuis le smartphone

Chaque tête se pilote depuis l'application Netatmo, pièce par pièce / Image : Netatmo. Le pack réunit quatre têtes thermostatiques à écran LCD / Image : Netatmo. La tête se visse à la place du robinet thermostatique, même chauffage allumé / Image : Netatmo. Les têtes s'adaptent aussi aux sèche-serviettes à eau chaude / Image : Netatmo. Piles AA, adaptateurs et pastilles de couleur sont fournis avec chaque tête / Image : Netatmo. Le pack de 4 têtes thermostatiques intelligentes additionnelles Netatmo / Image : Netatmo.

Chaque tête remplace le robinet thermostatique classique d’un radiateur à eau chaude. Selon Netatmo, elle s’installe en moins de vingt minutes, même chauffage allumé. L’application permet ensuite de fixer une température et un planning propres à chaque pièce. De plus, les têtes acceptent la commande vocale via Alexa, Assistant Google et Apple HomeKit.

La fonction Auto-Adapt tient compte de la météo et des caractéristiques thermiques du logement. Elle anticipe ainsi la chauffe pour tenir la consigne. La détection de fenêtre ouverte coupe le radiateur quand on aère la pièce. Par ailleurs, l’historique de l’application aide à suivre sa consommation pièce par pièce. Chaque tête fonctionne avec deux piles AA, fournies.

Amazon affiche le pack à 190,99 € au lieu de 284,40 € annoncés. Face à son prix le plus bas des 30 derniers jours (222,08 €), l’économie atteint 31 €, soit 14 %.





Avant d’acheter, vérifiez votre installation

Attention, ce pack est un accessoire. Les têtes ne fonctionnent pas seules : il faut déjà un Thermostat Intelligent Netatmo ou le Starter Pack Netatmo. Netatmo précise aussi que cette gamme « Connecté » n’est pas compatible avec la nouvelle gamme Netatmo Original. Mieux vaut donc vérifier son équipement avant de commander.

Côté radiateurs, Netatmo annonce une compatibilité avec plus de 90 % des modèles à eau chaude grâce aux adaptateurs fournis. Le fabricant propose l’outil en ligne check.netatmo.com pour s’en assurer. En revanche, ces têtes ne servent à rien sur des radiateurs électriques. Pour ces derniers, mieux vaut regarder du côté des thermostats connectés pour radiateurs électriques.

Fiche technique du pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo

Caractéristique Netatmo pack de 4 têtes thermostatiques Référence NBU-4-NAV-EU Contenu 4 têtes thermostatiques, adaptateurs et guide d’utilisation Prérequis Thermostat Intelligent ou Starter Pack Netatmo Compatibilité Radiateurs à eau chaude (plus de 90 % selon Netatmo) Pilotage Application Netatmo, Alexa, Assistant Google, Apple HomeKit Fonctions Auto-Adapt, détection de fenêtre ouverte, historique de consommation Alimentation 2 piles AA par tête (fournies) Affichage Écran LCD Installation Moins de 20 minutes par radiateur (selon Netatmo) Prix le plus bas sur 30 jours 222,08 € Remise -31 € (-14 %) Prix Black Friday 190,99 €





Questions fréquentes sur les têtes thermostatiques Netatmo

Les têtes thermostatiques Netatmo fonctionnent-elles sans thermostat ?

Non. Ces têtes additionnelles exigent un Thermostat Intelligent Netatmo ou un Starter Pack Netatmo déjà installé. Sans l’un des deux, elles ne peuvent pas être pilotées.

Sont-elles compatibles avec la gamme Netatmo Original ?

Non. Selon Netatmo, la gamme « Connecté » utilise un autre protocole que la nouvelle gamme Netatmo Original. Les deux ne se mélangent pas.

Combien de têtes peut-on installer dans un logement ?

Un système Netatmo peut piloter jusqu’à 20 têtes thermostatiques. Ce pack de quatre permet donc d’équiper plusieurs pièces d’un coup, puis de compléter au besoin.

Le prix Black Friday est-il vraiment intéressant ?

Oui, avec nuance. À 190,99 €, le pack coûte 31 € de moins que son plus bas prix sur 30 jours. La baisse réelle atteint donc 14 %. La remise de 33 % affichée par Amazon se calcule, elle, sur un ancien prix de 284,40 €.