Le barrage de Pareloup, dans l'Aveyron, dont la retenue alimenterait la future STEP Pouget+ d'EDF. / Wikimedia - Christophe Finot

Dans l’Aveyron, EDF veut relier le lac de Pareloup à l’usine hydroélectrique du Pouget par une galerie de 17 km. Une enveloppe de près d’un milliard d’euros est prévue pour faire de ce complexe des années 1950 une véritable STEP, capable de délivrer 680 MW en continu. Le projet est soumis à concertation jusqu’au 19 décembre.

Mise en service en 1952 au Truel, au bord du Tarn, l’usine du Pouget turbine l’eau des retenues du Lévézou grâce à une chute de 451 m. Mais elle bute sur un goulot d’étranglement : la petite retenue de Saint-Amans, qui l’alimente, ne lui permet de tenir ses 450 MW que trois heures d’affilée. Une limitation qu’EDF rêvait de faire sauter depuis plusieurs décennies. L’électricien national a donc conçu un projet de transformation de ce complexe hydroélectrique baptisé « Pouget + ».

Il prévoit une nouvelle prise d’eau creusée depuis la retenue de Pareloup (environ 170 millions de m³), puis une galerie de 17 km, percée au tunnelier s’enfonçant à une profondeur située entre 100 et 300 m, qui mènerait l’eau directement à l’usine du Pouget. Elle fonctionnerait dans les deux sens : turbinage vers le Tarn, pompage vers le lac. Le groupe de pompage G5 installé en 1982 (environ 40 MW) céderait sa place pour une machine de 240 MW, et les quatre autres groupes seraient modernisés pour gagner en puissance. Au total, l’installation développerait une puissance cumulée de 680 MW mobilisables en continu, sans nouveau barrage ni nouvelle retenue.

Le chantier mobiliserait jusqu’à 350 personnes et générerait environ un million de m³ de déblais, tandis que RTE tirerait une ligne à 225 kV jusqu’au poste d’Ayres. EDF vise une décision d’investissement à l’été 2028, le creusement de la galerie entre 2030 et 2032 et une mise en service en 2035.

Schéma du projet Pouget + / Bevolt.

Une STEP mixte, avec des enjeux d’eau

Contrairement à Montézic, STEP « pure » sans apport d’eau naturel, Pouget+ s’appuierait sur une retenue saisonnière alimentée par des cours d’eau, avec le Tarn pour bassin bas. Une STEP en circuit ouvert, qui partage la ressource avec d’autres usages, donc plus complexe à opérer.

Le niveau du lac de Pareloup varierait davantage au fil de l’année, même si EDF promet de maintenir la cote estivale pour le tourisme. L’eau potable et le soutien d’étiage du Tarn sont à l’étude, y compris pour des étés secs comme 2022, 2023 ou 2026. Ces questions seront au cœur des forums prévus à Villefranche-de-Panat et Arvieu le 26 novembre, au Truel le 3 décembre, et d’un webinaire sur l’eau le 8 décembre.

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Un tel chantier était difficilement envisageable il y a deux ans. Bruxelles reprochait à la France de ne pas remettre en concurrence ses concessions échues, et les investissements d’EDF étaient presque tous gelés.

L’accord de principe d’août 2025, puis la loi votée en 2026, font basculer les ouvrages de plus de 4,5 MW du régime de concession à celui de l’autorisation. En contrepartie, au moins 40 % de la production hydroélectrique doit être proposée aux enchères. La Commission a refermé ses procédures le 1er octobre. Bercy attend désormais 2,8 GW supplémentaires sur les ouvrages existants, dont 1,7 GW de stockage.

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Pouget+ rejoint une série de projets relancés. Dans le nord de l’Aveyron, NGE perce depuis juin 2026 les galeries de reconnaissance de Montézic 2, une seconde usine souterraine qui ajoutera 460 MW aux 920 MW existants. Dans le Jura, une turbine-pompe de 18 MW doit faire de Vouglans–Saut-Mortier la première STEP à trois bassins d’ici 2030.

D’autres attendent toujours leur heure, comme Redenat en Corrèze, stoppé en plein chantier en 1982, ou le lac Noir en Alsace. Au total, EDF vise 1,5 GW de STEP supplémentaires d’ici 2035, en plus des quelque 5 GW déjà installés en France.