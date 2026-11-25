Le premier jour rouge Tempo de l’hiver tombera le 26 novembre. / Photomontage Bevolt

Si les premières basses températures se sont fait attendre, le premier jour rouge Tempo de l’hiver arrive, lui, exceptionnellement tôt. Voici pourquoi.

RTE a prévenu hier, à midi, que la journée du 26 novembre serait considérée comme une journée de pointe, aussi dénommée « jour PP ». Les jours PP désignent les journées où le réseau électrique est particulièrement sollicité. Pour le 26 novembre, la chute des températures ne devrait pas être la seule responsable : l’absence de vent et les faibles niveaux d’ensoleillement de la journée devraient limiter les capacités de production d’électricité.

Jusqu’ici, la désignation des jours PP était une information presque anecdotique pour le grand public, car ils sont surtout destinés aux professionnels du système électrique, aux gros consommateurs et aux producteurs d’énergie. Néanmoins, depuis le 1er novembre, c’est différent. La CRE a mis en place une nouvelle règle qui fait coïncider les jours PP avec les jours rouges de l’option Tempo. Auparavant, les deux périodes ne correspondaient pas forcément, la faute à des règles légèrement différentes, comme un décompte uniquement sur la période hivernale pour Tempo et la prise en compte de l’année civile pour les jours PP.

Du fait de cette modification, l’annonce des jours PP, qui intervient parfois l’avant-veille de la date concernée, permet de savoir à l’avance si un jour sera considéré comme rouge. Une information précieuse pour les abonnés, dont les efforts lors de ces journées contribuent à soulager le réseau électrique.

À lire aussi

Tempo : comment EDF va écouler les jours rouges restants malgré une météo clémente

Un jour rouge particulièrement précoce ?

Si la journée de demain, 26 novembre, est bien confirmée en rouge, il s’agira du premier jour rouge le plus précoce depuis 2014. Concrètement, les heures pleines rouges commenceront à 6 heures du matin pour s’achever à 22 heures, ce qui laisse toute la nuit pour modifier ses habitudes et tenter de limiter la facture d’électricité. Pour rappel, le prix TTC du kilowattheure lors d’un jour rouge est actuellement de 0,73 € en heures pleines et 0,16 € en heures creuses.

D’ici la fin de l’année, on attend 5 jours PP supplémentaires, et donc autant de jours rouges Tempo. Notons que les 24, 25 et 31 décembre ne peuvent pas être qualifiés de jours rouges, fêtes de fin d’année oblige.