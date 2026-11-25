Ecoflow et Zendure en promo pour le Black Friday.

Le Black Friday fait baisser le prix de trois batteries domestiques « plug and play » d’environ 2 kWh de capacité sur Amazon. Les EcoFlow STREAM Pro et STREAM AC Pro passent à 549 €, la Zendure SolarFlow 800 Pro 2 à 599 €. L’occasion de débuter dans le stockage solaire ou d’étendre son installation actuelle à moindre coût.





EcoFlow STREAM Pro : batterie, MPPT et onduleur réunis

L’EcoFlow STREAM Pro est proposée à 549 € sur Amazon, soit 25 % de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours (736 €). Ce modèle réunit dans un même boîtier une batterie LFP de 1,92 kWh, trois régulateurs MPPT et un onduleur bidirectionnel. Les panneaux solaires s’y raccordent directement, sans micro-onduleur.

La STREAM Pro accepte jusqu’à 1 500 W de panneaux, répartis sur trois entrées de 500 W. Les 2 300 W mis en avant sur sa fiche Amazon incluent 800 W supplémentaires fournis par des micro-onduleurs externes, raccordés côté alternatif. L’appareil injecte au plus 800 W dans le logement et dispose de deux prises de courant, utilisables en secours. Sa capacité peut être portée à 11,52 kWh en associant jusqu’à six unités de la gamme STREAM. Pour ajuster sa décharge à la consommation réelle du foyer, il faut lui adjoindre un compteur intelligent, vendu séparément.

Caractéristique EcoFlow STREAM Pro Prix Black Friday (Amazon) 549 € (ancien prix : 736 €) Capacité 1,92 kWh (LFP) Entrée solaire 1 500 W (3 MPPT × 500 W) Injection dans le logement 800 W Sortie sur prise 1 200 W (2 300 W en bypass) Recharge sur le réseau 1 050 W Extension maximale 11,52 kWh (6 unités) Durée de vie annoncée 6 000 cycles (70 % de capacité) Garantie 10 ans Poids / dimensions 22,8 kg / 284 × 255 × 458 mm Étanchéité / température IP65 / −20 à 55 °C

La batterie EcoFlow STREAM Pro de 1,92 kWh. © EcoFlow Vue éclatée de la STREAM Pro : micro-onduleur, régulateur solaire et batterie dans un même boîtier. © EcoFlow Deux STREAM Pro installées dans une buanderie, à côté d'un lave-linge. © EcoFlow





EcoFlow STREAM AC Pro : un stockage sans entrée solaire

Également affichée à 549 € sur Amazon, la STREAM AC Pro était vendue 649 € auparavant, et son prix le plus bas sur 30 jours s’établissait à 631 €. Elle reprend la batterie LFP de 1,92 kWh de la STREAM Pro, dans un format comparable de 26 cm de large, mais sans aucune entrée solaire. Il s’agit d’un stockage à couplage AC : la batterie se branche sur une prise et se recharge avec le surplus d’un kit solaire déjà en place, quelle que soit sa marque.

La STREAM AC Pro injecte au plus 800 W dans le logement et se recharge sur le réseau à 1 050 W, ce qui permet aussi de stocker l’électricité des heures creuses. Comme la STREAM Pro, elle dispose de deux prises de courant utilisables en secours et peut être couplée à d’autres batteries de la gamme, jusqu’à 11,52 kWh. Elle doit être associée à un compteur intelligent compatible, vendu séparément, pour suivre la consommation du foyer en temps réel.

Caractéristique EcoFlow STREAM AC Pro Prix Black Friday (Amazon) 549 € (ancien prix : 649 €) Capacité 1,92 kWh (LFP) Entrée solaire Aucune (couplage AC) Injection dans le logement 800 W Sortie sur prise 1 200 W (2 300 W en bypass) Recharge sur le réseau 1 050 W Extension maximale 11,52 kWh (6 unités) Durée de vie annoncée 6 000 cycles (70 % de capacité) Garantie 10 ans Poids / dimensions 21,5 kg / 255 × 254 × 458 mm Étanchéité / température IP65 / −20 à 55 °C

La batterie EcoFlow STREAM AC Pro de 1,92 kWh, sans entrée solaire. © EcoFlow Couplée côté alternatif, la STREAM AC Pro fonctionne avec les micro-onduleurs d'autres marques. © EcoFlow La STREAM AC Pro se branche simplement sur une prise du logement. © EcoFlow





Zendure SolarFlow 800 Pro 2 : 2 640 W d’entrée solaire

La SolarFlow 800 Pro 2 de Zendure est affichée à 599 € sur Amazon. La réduction de 23 % est calculée par rapport au prix conseillé de 779 €, et non par rapport au prix le plus bas des 30 derniers jours. Comme la STREAM Pro, ce modèle tout-en-un intègre une batterie LFP de 1,92 kWh (48 V), des régulateurs MPPT et un onduleur bidirectionnel.

Ses quatre entrées de 660 W acceptent jusqu’à 2 640 W de panneaux, sur une plage de tension de 14 à 55 V. Il injecte au plus 800 W dans le logement, dispose d’une prise de secours de 1 000 W et peut recevoir jusqu’à cinq batteries supplémentaires, pour 11,52 kWh au total. Zendure ne précise ni le nombre de cycles ni la durée de garantie de ce modèle sur sa page produit. Comme pour les deux EcoFlow, une installation reliée à des panneaux doit être déclarée à Enedis via une convention d’autoconsommation sans injection (CACSI). La norme NF C 15-100 révisée, en vigueur depuis septembre 2025, interdit en outre de raccorder un générateur sur une prise classique ; en mai 2026, le gouvernement n’a annoncé aucune dérogation.

Caractéristique Zendure SolarFlow 800 Pro 2 Prix Black Friday (Amazon) 599 € (ancien prix : 779 €) Capacité 1,92 kWh (LFP, 48 V) Entrée solaire 2 640 W (4 MPPT × 660 W, 14 à 55 V) Injection dans le logement 800 W Sortie sur prise 1 000 W Recharge sur le réseau 1 000 W Extension maximale 11,52 kWh (5 batteries AB en plus) Durée de vie annoncée Non communiquée Garantie Non précisée pour ce modèle Poids / dimensions 22,6 kg / 393 × 236 × 276 mm Étanchéité IP65

La Zendure SolarFlow 800 Pro 2, batterie de 1,92 kWh avec MPPT et onduleur intégrés. © Zendure Injection de 800 W, 4 MPPT de 660 W et extension jusqu'à 11,52 kWh. © Zendure La SolarFlow 800 Pro 2 installée sur un balcon, reliée à des panneaux solaires. © Zendure



