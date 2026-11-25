L'Anker Solarbank 2 E1600 Plus en promo pour le Black Friday / Image : Anker, montage RE.

Le Black Friday fait tomber la Solarbank 2 E1600 Plus d’Anker à 579 € sur Amazon. Cette batterie de 1,6 kWh embarque son propre micro-onduleur. Elle stocke le surplus de votre kit solaire de balcon pour le restituer le soir.

Une batterie de balcon sous la barre des 600 €, c’est rare pour un modèle de marque. Le prix de référence affiché par Amazon atteint 1 399 €, soit une remise de 59 %. Toutefois, ce tarif correspond au prix de lancement. Le vrai repère est plutôt la Solarbank 2 AC, sa cousine, vendue 599 € chez Anker. Résultat, la version Plus devient ici l’entrée de gamme la moins chère de la famille.

La Solarbank 2 E1600 Plus, batterie de 1,6 kWh à micro-onduleur intégré / Image : Anker. Micro-onduleur, régulateur solaire et batterie partagent le même boîtier / Image : Anker. Certifiée IP65, la Solarbank 2 Plus fonctionne jusqu'à -20 °C / Image : Anker. Jusqu'à cinq batteries additionnelles pour porter la capacité à 9,6 kWh / Image : Anker.





Une batterie et un micro-onduleur dans le même boîtier

La Solarbank 2 Plus se branche directement sur vos panneaux solaires. Elle intègre deux régulateurs MPPT et accepte jusqu’à 1 200 W d’entrée solaire. Le micro-onduleur intégré renvoie ensuite jusqu’à 800 W vers le réseau de la maison, via une simple prise.

Concrètement, la journée, l’énergie produite alimente vos appareils en priorité. Le surplus part dans la batterie au lieu d’être injecté gratuitement sur le réseau. Le soir, la Solarbank restitue ces kilowattheures pour couvrir la consommation de fond du foyer.

La capacité de base est de 1,6 kWh. Elle peut grimper jusqu’à 9,6 kWh en ajoutant jusqu’à cinq batteries additionnelles. Par ailleurs, Anker annonce 6 000 cycles de charge et une durée de vie de 15 ans. Le boîtier est certifié IP65 et fonctionne jusqu’à -20 °C.

Fiche technique de l’Anker Solarbank 2 E1600 Plus

Caractéristique Anker Solarbank 2 E1600 Plus Capacité 1,6 kWh (extensible à 9,6 kWh) Entrée solaire 1 200 W max, 2 MPPT Tension d’entrée PV 16 à 60 V DC Sortie réseau (CA) 800 W max Cycles annoncés 6 000 Indice de protection IP65 Température de fonctionnement -20 à 55 °C Dimensions 46 x 24,9 x 25,4 cm Poids 21,2 kg Connectivité Wi-Fi et Bluetooth, application Anker Garantie 10 ans Prix Black Friday 579 € sur Amazon

Ce qu’il y a dans la boîte (et ce qu’il n’y a pas)

Le colis contient la Solarbank, un câble Schuko de 5 m et quatre rallonges solaires de 3 m. Les accessoires d’installation et le manuel complètent le lot. En revanche, les panneaux solaires ne sont pas fournis. Il faut donc les acheter à part si vous partez de zéro.

De plus, le compteur intelligent Anker SOLIX est vendu séparément, autour de 119 € pour la version triphasée. Il n’est pas obligatoire, mais il change la donne. Il mesure la consommation en temps réel et ajuste la puissance restituée en quelques secondes. Sans lui, la batterie délivre une puissance fixe programmée dans l’application.

Voir l’offre Anker Solarbank 2 E1600 Plus sur Amazon

Solarbank 2 Plus ou Solarbank 2 AC : laquelle choisir ?

Les deux batteries affichent la même capacité de 1,6 kWh et des prix voisins. Leur différence tient au raccordement. La version Plus remplace le micro-onduleur de votre kit : les panneaux se branchent directement dessus. Elle convient donc à une installation neuve, ou au remplacement d’un micro-onduleur existant.

La version AC, elle, se couple côté courant alternatif. Elle conserve votre kit actuel et son micro-onduleur, quelle que soit leur marque. Elle ajoute en plus deux entrées solaires. Résultat, si vous possédez déjà une installation fonctionnelle, la AC reste plus simple à greffer. Si vous démarrez, la Plus coûte moins cher pour un usage équivalent.

Un bon plan à saisir pour qui ?

À 579 €, le kilowattheure stocké revient à environ 362 €. C’est un tarif très bas pour une batterie de balcon de marque, garantie dix ans. Anker avance une économie de 152 € par an avec la batterie, un chiffre qui dépend évidemment de votre production et de vos habitudes.

L’offre vise surtout les foyers qui injectent beaucoup de surplus en journée, faute d’être présents. Attention toutefois en hiver : la production d’un kit de balcon suffit rarement à remplir la batterie. Par ailleurs, une petite réserve de charge reste toujours bloquée pour protéger les cellules.





Questions fréquentes sur l’Anker Solarbank 2 Plus

Quelle est la différence entre la Solarbank 2 Plus et la Solarbank 2 Pro ?

La Solarbank 2 Pro dispose de quatre entrées MPPT et accepte jusqu’à 2 400 W de panneaux solaires. La version Plus se limite à deux entrées et 1 200 W. Les deux partagent la même capacité de 1,6 kWh et la même sortie réseau de 800 W. Nous avons d’ailleurs testé la Solarbank 2 E1600 Pro en conditions réelles.

Faut-il un micro-onduleur avec la Solarbank 2 Plus ?

Non. La Solarbank 2 Plus intègre son propre micro-onduleur. Les panneaux solaires se branchent directement sur la batterie, qui se raccorde ensuite à une prise du logement.

Quelle capacité maximale peut atteindre la Solarbank 2 Plus ?

La Solarbank 2 Plus stocke 1,6 kWh seule. En ajoutant jusqu’à cinq batteries additionnelles, sa capacité totale monte à 9,6 kWh.

Le compteur intelligent est-il obligatoire ?

Non, il est facultatif et vendu à part. Sans compteur, la batterie restitue une puissance fixe définie dans l’application. Avec, elle ajuste sa puissance en temps réel selon la consommation du foyer.

La Solarbank 2 Plus peut-elle être installée dehors ?

Oui. Son boîtier est certifié IP65 contre l’eau et la poussière. Il fonctionne de -20 à 55 °C, ce qui permet une installation sur un balcon, une terrasse ou un toit de garage.