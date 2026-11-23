Illustration : Airton, modifiée par RE.

Les climatiseurs réversibles Airton font figure d’exception : grâce à leurs liaisons préchargées, un particulier peut les installer lui-même. Pour la Black Week, la marque niçoise ne touche pas à ses prix, mais offre le module Wi-Fi avec certains de ses packs. Attention en revanche aux délais : la demande est telle que les commandes ne partiront pas avant mi-février 2027.



On aurait aimé une petite baisse de prix, il faudra s’en passer. Le climatiseur monosplit d’Airton reste à 399,90 € pour une puissance de 2,1 kW (ce qu’il faut pour une pièce jusqu’à 29 m²). Comptez 499,90 € en 3,4 kW, 899,90 € en 5,1 kW et 1 199,90 € pour le modèle de 6,2 kW, capable de couvrir jusqu’à 74 m². Les liaisons frigorifiques et accessoires sont vendues à part.

En guise de geste commercial, Airton offre son module Wi-Fi habituellement vendu en sus 99,90 €. Avec lui, on pilote le climatiseur depuis son smartphone, pratique pour lancer le chauffage avant de rentrer ou créer des plannings de chauffe ou de refroidisseme,t. L’offre s’applique automatiquement jusqu’au 29 novembre, à condition que le panier contienne le climatiseur, une liaison ReadyClim et la paire de supports au sol big foot (59,90 €).

Résultat : le pack le moins cher, avec le climatiseur de 2,1 kW, revient à 659,70 € hors livraison, et 719,60 € livré. On est loin des 399,90 € mis en avant par la marque, qui ne correspondent qu’au climatiseur seul, inutilisable en l’état sans ses liaisons frigorifiques. Cette offre n’a donc d’intérêt que si vous comptez piloter votre climatiseur en Wi-Fi et poser l’unité extérieure au sol. Si vous prévoyez de l’accrocher au mur, le Big Foot ne vous servira à rien.

Une livraison mi-février

Autre chose à savoir avant de commander : il faudra être patient. Les pompes à chaleur air/air s’arrachent, la faute notamment à un été exceptionnellement chaud qui a poussé de nombreux foyers à s’équiper pour refroidir leur logement. D’après Uniclima, les ventes des petits modèles ont grimpé de 36,2 % au premier semestre 2026, et les stocks commencent à manquer. Airton vend donc la plupart de ses packs en précommande, avec une expédition le 15 février 2027. C’est un peu tard pour cet hiver, mais largement à temps pour l’été.

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Tout l’intérêt d’Airton tient dans ses liaisons ReadyClim. Scellées et déjà remplies de fluide frigorigène R32, elles ne s’ouvrent qu’une fois les raccords vissés sur les unités. Plus besoin de tirage au vide, l’étape la plus délicate pour un amateur. Vous pouvez donc percer le mur, fixer les unités, passer les liaisons et faire le branchement électrique vous-même. Seule la mise en service doit, selon la loi, être confiée à un professionnel habilité à manipuler les fluides frigorigènes. Nous avons tenté l’expérience : plus de 600 € d’économie par rapport au devis le moins cher d’un installateur.

Pourquoi installer une pompe à chaleur air/air ?

Un climatiseur réversible, c’est une pompe à chaleur air/air. Il récupère les calories de l’air extérieur, même quand il fait froid, et les restitue dans le logement. Selon la température dehors, il produit 2 à 4 kWh de chaleur pour chaque kWh d’électricité consommé, quand un radiateur électrique rend tout juste ce qu’il consomme. Lors de notre test, la consommation de chauffage de la pièce a été divisée par deux. Et l’été venu, le même appareil rafraîchit bien mieux qu’un climatiseur mobile. Avec des canicules de plus en plus fréquentes, ce n’est pas du luxe.