Le kit solaire Preasy de Dualsun / Illustration : Dualsun, modifiée par RE.

Le marché du kit solaire prêt à brancher (ou plug and play) est en plein boom. Il s’agit d’un pack contenant un ou plusieurs panneaux solaires avec tout ce qu’il faut pour produire de l’électricité facilement, en branchant l’installation à une simple prise domestique. Si vous souhaitez vous lancer, il n’est pas évident de s’y retrouver dans l’offre diversifiée proposée par les différents fabricants. Pour rentabiliser son investissement le plus rapidement possible, il est préférable de dénicher le kit qui permette de payer le watt-crête (Wc) le moins cher possible. On fait ici un tour d’horizon du marché avec comme critères des kits comprenant un ou deux panneaux, avec fixations au sol et option de suivi de production, sans stockage. Les calculs sont donnés hors promotion, mais en tenant compte des frais de livraison qui peuvent considérablement alourdir la note.

Voici le panorama des stations solaires prêtes à brancher les moins chères au watt-crête. Petite précision, ce classement ne prend pas en compte le panneau solaire proposé par Lidl, étant donné qu’il n’est plus disponible sur le site internet de l’enseigne.

Les kits solaires à un seul panneau les moins chers

1 – Électro-Dépôt WE : de 1,10 à 1,17 €/Wc

Électro-Dépôt est connu pour vendre des appareils électroménagers à bas prix, dans des magasins qui ressemblent à des entrepôts. L’enseigne commercialise aussi un kit solaire et bat la concurrence au niveau du prix. Composé d’un panneau d’une puissance de 410 watts (W), le kit est composé également d’un socle pour installer le panneau au sol ou au mur avec une inclinaison réglable entre 15° et 35°, d’un câble de 3 mètres et d’un micro-onduleur. Une notice de montage est fournie pour assembler le kit.

Le kit peut être livré à domicile pour 30 euros ou retiré directement en magasin, en vérifiant la disponibilité au préalable sur le site internet. Il est vendu 449,99 euros, soit 1,10 euro/Wc si le client vient retirer son kit directement en magasin. En cas de livraison, l’offre reste très intéressante avec un coût de revient de 1,17 euro/Wc.

2 – Beem Energy On : 1,37 €/Wc

Le spécialiste du solaire Beem Energy vient de sortir une nouvelle station solaire, la Beem On. Composé d’un panneau bifacial de 460 Wc, d’un micro-onduleur et de toute la connectique. À noter que trois inclinaisons du panneau sont possibles, afin de maximiser la production en fonction des saisons.

La Beem On est livré sur une palette, déjà montée et installée sur son socle. Il suffit de brancher le micro-onduleur et de brancher le tout sur une prise domestique. Le kit comprend un câble de 10 mètres, soit une longueur bien supérieure à celle proposée par ses concurrents. Ce kit est vendu 629 euros et les frais de port sont gratuits, ce qui rend ce modèle particulièrement compétitif avec un montant de 1,37 euro/Wc.

3 – Mon Kit solaire 1 panneau : entre 1,41 et 1,47 €/Wc

L’enseigne en ligne Mon Kit Solaire propose un kit comprenant 1 panneau de 430 Wc avec fixations au sol et inclinaison à choisir. En effet, l’acheteur doit choisir ses fixations, soit avec une inclinaison à 15°, soit à 30° alors que d’autres kits proposent plusieurs inclinaisons possibles avec le même socle. Ici, avec les fixations à 30°, le kit coûte 540 euros alors qu’il est à 516 euros avec une inclinaison à seulement 15°, moins optimale en mi-saison.

Outre le panneau et son socle, le kit comprend un lot de visserie, un micro-onduleur et un câble de 5 mètres avec prise secteur. Des tutoriels et une notice de montage sont disponibles pour aider l’acheteur. Il est également possible de joindre un interlocuteur du site pour se faire conseiller sur le montage.

Il faudra tout de même compter en plus sur des frais de livraison de 90 euros. Ainsi, le coût total est de 1,47 euro/Wc avec l’inclinaison à 30° et 1,41 euro/Wc avec l’inclinaison à 15°. Vous pouvez faire baisser l’addition si vous habitez à proximité de Lille et que vous êtes en mesure de venir retirer gratuitement votre commande à l’entrepôt.

4 – Solarcoop Base : 1,42 €/Wc

La société coopérative Solarcoop propose un kit solaire avec un panneau fabriqué au choix, soit par l’entreprise Voltec, soit par Dualsun. C’est le modèle proposé par Dualsun qui est le plus intéressant. Il s’agit d’un panneau bifacial de 425 Wc. Le kit comprend également le socle avec une inclinaison à 30°, le micro-onduleur avec 5 mètres de câble ainsi que la prise connectée.

L’ensemble est vendu 540 euros auxquels il faut ajouter 63 euros de frais de port qui sont clairement affichés sur la page de description du produit, ce qui n’est pas toujours le cas des autres marques. Le coût total du kit revient donc à 603 euros, soit 1,42 euro/Wc.

Les kits solaires à deux panneaux les moins chers



Il est possible d’investir dans un kit comprenant deux panneaux, permettant d’augmenter sa production. Deux possibilités s’offrent à vous : soit vous pouvez acheter directement un kit de deux panneaux, soit vous pouvez commencer par un kit avec un panneau pour acheter par la suite une extension. Presque toutes les marques proposent cette possibilité d’extension.

Après avoir effectué plusieurs simulations, on s’est rendu compte qu’il était plus intéressant financièrement de choisir tout de suite un kit de deux panneaux plutôt que de procéder par étape et d’ajouter une extension à un kit d’un panneau. Voici les 4 kits avec deux panneaux les moins chers du marché actuellement.

1 – Mater France 860 Wc : 0,71 €/Wc

Mater France propose un ensemble de deux panneaux bifaciaux à poser au sol ou sur un mur. Le site ne précise pas clairement l’inclinaison possible avec le socle. Il ne semble pas possible de varier facilement l’inclinaison, comme pour d’autres marques. La puissance totale de l’installation est de 860 W. Avec le coût du support au sol, le total est vendu 611 euros.

Le pack comprend le micro-onduleur ainsi qu’un câble de 3 mètres. À noter que la livraison est gratuite. Ce kit est donc vendu à un prix très attractif qui revient à 0,71 euro/Wc.

2 – Up Watt : 0,89 €/Wc

Le site en ligne Up Watt, spécialiste du solaire, propose un kit de 2 panneaux Longi Solar Technologie Back Contact d’une puissance totale de 850 Wc avec fixations au sol pour une inclinaison fixe à 30°. Le micro-onduleur possède un câble de 5 mètres. Le tout est pour 759,90 euros, soit 0,89 euro/Wc, car la livraison est gratuite.

3 – Oscaro OPower Mini : 1,07 €/Wc

Le kit OPower Mini est composé de deux panneaux bifaciaux d’une puissance de 880 Wc pour un montant de 790 euros. Le pack contient les deux panneaux, le micro-onduleur ainsi que le support et un câble de 5 mètres. L’inclinaison des panneaux est fixe, mais le site ne donne pas d’indication sur le degré de l’angle. L’offre paraît intéressante, mais elle doit toutefois être tempérée, car les frais de port sont particulièrement élevés : 149 euros. Cela augmente significativement la facture totale. L’ensemble reste intéressant à 1,07 euro/Wc.

4 – Mon Kit solaire 2 panneaux : à partir de 1,11 €/Wc



Le site en ligne Mon Kit Solaire propose de nombreux kits solaires plug and play. En comparant les packs comprenant deux panneaux, on se rend compte qu’il est possible d’acheter un kit avec fixations incluses ou un kit avec fixations en option. Dans tous les cas, la longueur du câble du micro-onduleur est de 5 mètres. Petit bémol, c’est plus cher d’acheter un kit avec fixations incluses plutôt que de choisir un kit sans fixations, lesquelles peuvent être ajoutées en option.

En effet, un kit avec fixations incluses au sol comprenant deux panneaux d’une puissance totale de 860 Wc revient à 902 euros (hors promotions). Le socle à poser au sol propose une inclinaison fixe à 15°. Avec la livraison à 129 euros, cela revient à un coût de 1,20 euro/Wc. Or, le kit de deux panneaux d’une puissance totale identique à 860 Wc avec fixations au sol en option avec inclinaison à 15° revient à 825 euros (avec les fixations et hors promotions). Le prix monte à 878 euros si on opte pour l’inclinaison à 30°. Avec les frais de port à 129 euros, on obtient l’ensemble à 1,11 euro/Wc dans le premier cas et 1,17 euro/Wc dans le second cas. Si on choisit une inclinaison à 15°, il vaut mieux opter pour le kit avec les fixations en option, cela revient moins cher (1,11 euro/Wc au lieu de 1,20 euro/Wc).

Après ce panorama du marché, voici quelques conseils à suivre avant de choisir un kit plug and play. Déjà, il faut se méfier des offres trop alléchantes qui s’expliquent souvent par l’absence de socle permettant d’installer les panneaux au sol. Il est indispensable de bien vérifier le contenu du kit et notamment la longueur du câble qui permet de brancher l’installation à une prise domestique. Ensuite, il ne faut pas oublier de bien vérifier le montant des frais de port avant de valider la commande, car ils peuvent alourdir considérablement la facture.